Sorin Cîmpeanu anunţă ore remediale în tabere de vară

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu susține că luna august este una de vacanță, „binemeritată în egală măsură pentru cadre didactice și elevi”.

„Totuși, acolo unde se va dori, din partea școlii, din partea profesorilor, din partea elevilor și cu acordul părinților, se vor organiza evenimente de genul tabără de vară, pe parcursul cărora se vor putea organiza ore remediale. Este însă un lucru pe care Ministerul Educației îl susține acolo unde vor exista inițiative locale”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Educației a anunțat că, potrivit ultimelor date, 270 de elevi sunt raportați cu Covid, din totalul celor peste 2,7 milioane care au putut merge la școală.

„Este vorba de un procent de 1 la 10.000 la nivel național. În București avem un număr de peste 40 de infectări din totalul elevilor care învață în București. Deci procentul este mult sub cel național, sub rata de infectare la nivel național, care este de circa 0,7. În sistemul de educație este de 1 la 10.000”, a mai spus Cîmpeanu.

Cîmpeanu: Un an cu pierderi foarte mari

”Este un an cu pierderi foarte mari, este un an cu pierderi foarte neuniforme, este un an în care educaţia a pierdut în orice stat, inclusiv în statele cu sisteme de educaţie considerate avansate, către care ne uităm cu multă apreciere. Este un an în care recuperarea acestor pierderi se va putea face doar parţial, este un an în care recuperarea pierderilor este limitată, spre exemplu, pentru elevii din clasele terminale care vor susţine examenele naţionale şi care vor încheia acest ciclu de pregătire. Deci chiar dacă Ministerul Educaţiei a propus ca programul naţional de ore remediale, de ore de recuperare, să se deruleze pe întreg parcursul anului şcolar viitor, 2021-2022, aceşti elevi nu vor avea şansa să poată participa la aceste ore de recuperare. Este un an total atipic", a ma declarat Sorin Cîmpeanu la Antena 3.