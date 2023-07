Sondajele de opinie arată o luptă strânsă între PNL, PSD, USR şi AUR, sugerează Remus Ştefureac (INSCOP)

Remus Ioan Ştefureac prezintă o analiză a intenţiei de vot bazată pe sondaje INSCOP Research realizate în ultimii doi ani şi afirmă că scorurile principalelor patru partide - PNL, PSD, USR şi AUR - sugerează o competiţie strânsă pentru alegerile europarlamentare.

„Evolutia intentiei de vot masurate de INSCOP Research pentru principalele partide in ultimii doi ani (iunie 2021 – iunie 2022) si cu un an inainte de primul test electoral – alegerile europarlamentare din iunie 2024.

Dincolo de evaluarea intentiei de de vot a momentului pentru principalele, ceea ce conteaza cu adevarat este tabloul de ansamblu si capacitatea de a analiza date dintr-o perspectiva mai cuprinzatoare care surprinde marile tendinte.

Cateva concluzii:

1. In iunie 2021, se aflau la guvernare PNL, USR si UDMR. In iunie 2022, se aflau la guvernare PNL si PSD (cateva zile si UDMR).

2. Erodarea la guvernare a afecteaza ceva mai mult PNL pentru ca s-a aflat cel mai mult la guvernare. PNL pierde putin peste 8 procente comparativ cu iunie 2021 (de la 26.6% in iunie 2021 la 18% in iunie 2023), si doua procente comparativ cu decembrie 2021 cand s-a instalat guvernul PNL-PSD-UDMR (de la 20,1% la 18%).

3. PSD se afla la guvernare de un an si jumatate, iar erodarea la guvernare incepe sa isi produca efectul si asupra social-democratilor. PSD pierde un procent si jumatate fata de iunie 2021 cand era in opozitie (de la 30,2% in iunie 2021 la 28,7% in iunie 2023), si aproximativ 7 procente fata de momentul in care a intrat la guvernare in noiembrie-decembrie 2021 (de la 36% in decembrie 2021 la 28,7% in iunie 2023).

4. AUR, aflat mereu in opozitie in aceasta perioada, desi a avut o evolutie foarte sinuoasa, creste 6 procente in ultimii doi ani, de la 14,2% in iunie 2021 la 20,1% in iunie 2022). In ultima jumatate de an, AUR inregistreaza o crestere relativ constanta a intentiei de vot.

5. USR, care a trecut de la putere, in iunie 2021, in opozitie, stagneaza (13,2% in iunie 2021, respectiv 12,7% in iunie 2023). De la inceputul acestui an, USR a inceput sa creasca usor, recuperand aproximativ 3 procente fata de platoul de 10% pe care se instalase in ultima jumatate a anului 2022.

6. Scorurile principalelor patru partide incep să se stranga, ceea ce sugereaza o competitie stransa pentru alegerile europarlamentare, daca se va mentine acesta tendinta de erodare a partidelor de la guvernare si de crestere a celor din opozitie. Prin urmare, cu un an inainte de primele alegeri, toate partidele au timpul necesar pentru a-si calibra mesajele, politicile, actiunile astfel incat sa modifice aceasta tendinta. Desi dificil, nu este chiar imposibil, insa sunt vitale intelepciunea politica, o conectare mai buna cu agenda reala a populatiei, o capacitate de comunicare mult imbunatatita si, ma incapatanez sa o spun, responsabilitate, onestitate, rezultate si cat mai putin populism desantat.

Datele sunt extrase din sondaje INSCOP Research realizate in ultimii doi ani, reprezentative pentru populația adulta a României”, a scris acesta pe Facebook.

