SONDAJ: Să TUNDĂ Nicușor Dan iarba din parcurile Capitalei?

Ha, ha, ha. Trebuia să râdeți. ”Da, haideţi să facem un sondaj în rândul bucureştenilor, să vedem dacă ar trebui să mă tund sau nu” a răspuns Nicușor Dan, râzând. Viralul zilei!

Nu mă interesează dacă se tunde Nicușor Dan sau nu. Poate să se și împletească, să-și îndrepte părul, să se radă în laterale, să facă ce vrea el, că oricum nu dă doi bani pe cetățenii care l-au votat și, în întregime, pe bucureștenii pe care-i reprezintă.

Dovadă stă halul în care a ajuns Bucureștiul. Gropile au ajuns ca niște cunoștințe mai vechi d-ale noastre, dar, când le vedem, le ocolim. Eventual le și salutăm: ”Salut, Virgil! - vorba aia. Tot aici ești?”/ ”Tot aici, tot aici, n-a venit văru` Nicușor să mă ia”.

În plus, de ceva timp, bucureștenii tot atrag atenția asupra halului în care arată spațiile verzi administrate de Primăria Capitalei, al cărei vârf e chiar Nicușor, acel Nicușor Dan foarte preocupat de parcuri și spații verzi. Se plângea că-n PUG erau spații teoretice verzi, dar care ar fi trebuit administrate ca să nu fie blocuri. Mă scuzați, dar pare că și-n parcurile Capitalei vor fi blocuri. Spațiile verzi din parcurile strict administrate de Primărie, prin Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, sunt efectiv un pericol pentru bucureșteni. Nicușor Dan este și el tată, ar trebui să știe că sute de copii au ajuns la spital înțepați de căpușe, lucru care-n anii anteriori nu se întâmpla (banii fiind alocați pentru dezinsecție cu luni mai devreme). Ok, sunt bani acum pentru dezinsecție, într-un viitor neclar nu vor mai fi tot felul de insecte dăunătoare în parcuri. Dar cu iarba de un metru ce facem? Are biroul vizavi de Parcul Cișmigiu. Oare îi place ce vede? În trecut, parcul era o bijuterie. La fel și alte mari parcuri ale Capitalei, administrate de primăria generală.

Cum domnul Nicușor Dan a dat impresia că funcționează doar pe bază de sondaje, spre amuzamentul unor politicieni lipsiți de haz, am demarat și noi un sondaj și vă invităm pe voi, cititorii dcnews.ro, să votați, poate, poate, dl Nicușor Dan se va îndura de parcurile Capitalei și nu vor ajunge spații verzi neglijate transformate în blocuri.

Primăria Municipiului București, prin Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, este responsabilă de parcurile: Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău), Parcul Mioriţa, Parcul Cişmigiu, Parcul Floreasca, Parcul Tineretului, Parcul Circul de Stat, Parcul Carol I, Parcul Bordei, Parcul Izvor, Parcul Unirii.

Acest articol reprezintă o opinie.