Șoferița care a ucis două fetițe, lăsată în libertate

Cel mai probabil, anchetatorii care au audiat-o pe femeie în cursul nopții trecute au luat în calcul încadrarea faptei (ucidere din culpă) și rămâne a se stabili dacă a condus sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii și procurorii așteptă rezultatul alcoolemiei, transmite Realitatea Plus.

Știrea inițială

"În jurul orei 15:40, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe str.Mentiunii.



Din primele informații, conducatorul unui autovehicul care se deplasa pe str.Mentiunii ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers și a intrat in coliziune cu un stâlp iar din impact autovehiculul a fost proiectat în gardul unui imobil unde a accidentat doi minori care au fost transportati la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.



După producerea accidentului rutier, atât conducătorul auto cât și pasagerul au fost transportati la spital pentru îngrijri medicale.



Se efectuează cercetarea la fata locului în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului rutier. Urmare evenimentului rutier, mai multe persoane ar fi exercitat violențe asupra conducătorului auto și pasagerului, fapt pentru care în cauză se desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.

Cercetările sunt efectuate de Secția 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2", transmite Brigada Poliţie Rutieră din cadrul Poliţiei Capitalei.