Şoferi români de TIR, despre migranţii ilegali de la Calais. "Probleme mari. Migranţii sunt mai protejaţi ca noi"

Aceştia spun că ruta este una dintre cele mai periculoase, dar şi că autorităţile nu iau măsuri.

„În privința migranților, francezii își doresc să scape de ei și de aceea nu desfășoară acțiuni de control. Prin 2016 migranții străini efectiv au fost mutați cu taberele lor. Acum, ei (autoritățile franceze) nu fac nimic în această privință. Migranții sunt mai protejați decât noi”, a spus Andrei, un șofer român care lucrează pe TIR-uri de 6 ani, conform Digi24.

"Dacă bat un imigrant, sunt pedepsit. Imigrantul are drepturi"

„Calais e o zonă mai cu probleme. Probleme foarte mari. Acum câțiva ani a fost omorât acolo un polonez. S-au spart parbrize, s-au tăiat prelate. Inclusiv mie mi-au tăiat anul trecut prelata în renumita parcare cu plată de la Transmarck de lângă Calais- unde plătești 25 de euro pentru 9 ore. Mi-au tăiat prelata și tavanul, să urce negrii în mașină să-i traversăm în Anglia. Sunt foarte agresivi. Ies în stradă, aruncă cu pietre. Nu ești apărat. Poliția nu are niciun interes. Ultimul lucru e să ne protejeze pe noi. Nu se implică. Or fi depășiți numeric, depășiți de situație. Dacă prind un imigrant la mine în cabină și îl bat - îl prind și îl bat! - o să fiu pedepsit, chiar dacă sunt cetățean european. Acel imigrant are drepturi. Lui îi dă drumul poliția după câteva ore, să facă alte fapte. Noi, ca șoferi profesioniști suntem încadrați cu salariul minim pe economie. Un muncitor din construcții are 3.000! Noi avem pregătire, avem atestate și suntem încadrați la minim pe economie. E nasoală treaba”, a declarat şoferul Cătălin Câinaru.

Şoferii aud migranţii când se urcă în camioane

„Acum în primăvară, am avut o problemă cu unii. Noaptea, în Franța, înainte de Calais. De obicei, îi auzi și îi simți când se urcă în camion pentru că, inevitabil, se mișcă camionul. I-am auzit când s-or suit. I-am lăsat, ce să fac? Niciodată nu m-am dus la ei să încerc să îi dau eu jos. M-am dus direct la punctul de control. I-o văzut pe scaner. O venit o domnișoară cu un câine și care mi-a făcut un semn cu degetul, în sus. I-am spus: Știu! D-aia oricum treceam pe la voi! Vara trecută, eram parcat și m-a trezit un microbuz care a parcat lângă mine cu nerușinare. Am văzut cum i-a dat jos din dubiță. M-am uitat în oglindă, îmi desfăcuseră prelata. Eu am claxonat și le-am zis: Bă, vedeți că nu mă duc în Anglia! S-au suit la loc repede în dubiță și au plecat. Eu în Anglia mergeam, dar am dat-o cu banul!”, își amintește șoferul Iulian Moldovan.

"O colegă a făcut puşcărie 9 luni"

„Am o colegă care a făcut 9 luni de pușcărie pentru o familie de emigranți pe care i-a găsit-o vama franceză în remorcă. Cu toate probele depuse la judecată - ea oprise în benzinărie, ziua în amiaza mare, în pompă s-au urcat în camion și se vede pe înregistrare. A făcut 9 luni de pușcărie dintr-un an de condamnare, pentru trafic de persoane. Asta s-a întâmplat acum 7 ani”, a declarat Adriana Mureşan, fondator al organizaţiei "Voluntari în Europa" şi şofer de TIR cu experienţă.

Şofer român, înjunghiat în inimă

Săptămâna trecută, un şofer român de TIR a fost înjunghiat în zona inimii. Mihai Spătaru a fost atacat cu sabia de un individ în timp ce se afla, duminică, alături de soţia sa, într-o parcare de pe autostrada N28 din Franţa. Bărbatul i-a spus soţiei că merge la toaletă şi să verifice încărcătura, iar momentul în care a ajuns în spatele camionului acesta a fost atacat.

Soţia sa nu a apucat să intervină deoarece atacatorul a fugit. Strigătele de ajutor ale femeii ar fi fost auzite de ceilalţi şoferi aflaţi în parcare, însă niciunul nu a coborât pentru a sări în ajutor.

