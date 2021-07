Smiley, mesaj emoționant de ziua lui, despre Gina Pistol: Viața parcă e un tur de carusel

"Viata e parca un tur de carusel sau cat un cantec dintr-o cutiuta muzicala. Ma uit acum la caruselul meu si intorc cheita muzicii vietii mele: Am 38 de ani si iubesc muzica si povestile de cand sunt mic. Atunci cand eram mic, imi imaginam ca pana la 38 e o eternitate.

Au trecut ca o clipa... Moment cu moment, mi-am trait viata asa cum am visat-o si m-am bucurat de fiecare etapa a ei cu intensitatea cu care ma bucur acum. Si cred ca daca maine as redeveni copilul de ieri viata mea ar arata tot asa...

Am 38 de ani, iubesc, sunt sanatos, am o familie si cea mai frumoasa copila din Univers, iubita visurilor si cea mai buna prietena.

Avem un motan pufos si stam la o casa cu curte. Am niste parinti frumosi si o bunica care-mi asculta muzica pe Youtube.

Iubesc zambetul mamei asa cum iubesc rigoarea tatalui meu sau mainile bunicii mele. Am un frate de 31 de ani, deseori, mai mare decat mine si foarte multi prieteni buni. In plus, am niste vecini exemplari, iar cand ies pe strada lumea imi zambeste si imi spune domnu' Smiley...

Sunt bucuros, ca un muritor, pur si simplu pentru ca sunt. Pentru ca ma trezesc dimineata la soare, pentru ca iubesc si primesc iubire, pentru ca tura mea de carusel imi lasa un zambet mare pe fata... E zambetul cu care-ti scriu acum ca viata trece si ca avem puterea sa o incetinim si sa ne bucuram de ea. Va multumesc pentru ca faceti parte din viata mea!", a scris Smiley pe pagina sa de Facebook.

Fanii lui Smiley au reacționat imediat, emoționați de mesajul artistului

- "Ce frumoasă sinteză a vieții ți-ai făcut ANDREI!!! Cuvinte adevărate scrise din inimă și ai să vezi că peste 10, 20, și cât mai mulți ani ai să adaugi alte și alte cuvinte ce-ți vor oglindi viața. Important e să fii iubit, să fii fericit și mai ales iubit de toți oamenii dragi ție"

- "ai evoluat atat de frumos si ne-ai luminat si noua sufletul cu zambetul:prietenia si creatiile tale desavarsite!Iti multumim ca existi om deschis si pozitiv.. sa fii fericit alaturi de minunata ta familie!O zi colorata:vesela plina de iubire si rasfat maxim!La multi ani Andrei"

- "O descriere atât de simplă prin autenticitatea trăirilor, dar și complexă a omului trecut printr-o bucată din viața!Rememorând trecutul realizezi ca esti fericit si asta e mare lucru! Continua cu introspecția și fă-ne in continuare fericiți prin profunzimea talentului tău!"

- "Gânduri sincere și alese de la un OM între oameni!Sa fii sănătos și fericit alaturi de oamenii dragi care te înconjoară,sa continui a ne încânta cu muzica și versurile alese ale cântecelor pe care le compui cu sufletul!La mulți ani!"

- "Pffff dle Smiley m-au napadit lacrimile......la 30 de ani aveam primul baiat si ma gandeam ca viata fara el a fost degeaba, apoi la 32 am fost binecuvantati cu al doilea baiat si acum la 45 avem un adolescent care din toamna va pleca la Liceul militar....si uite asa ne-am trezit gandindu-ne cum s-a facut mogaldeata adolescentul care va pleca si va lua cu el o parte din inima noastra.Pretuieste clipa, viata, bunatatea si fii recunoscator pentru toate acestea! Familia ta frumoasa si unita e temelia pe care te sprijini si care sta la baza caracterului tau frumos!Sa te bucuri multi ani de toate aceste binecuvantari!"

- "Esti un om minunat," domnul Smiley"! Gina e speciala, frumoasa si buna, sunteti cea mai potrivita pereche. Doi oameni discreți si frumosi. Micuța voastra e norocoasă cu voi ( si voi cu ea). Băiețelul meu iti asculta muzica de cand avea 1 an, "cai verzi pe pereti" e melodia pe care o cântă toata ziua."

- "Cred că cineva s-a rugat mult pentru tine . Citind rîndurile pe care le-ai scris , care mi s-au părut sincere și spuse din suflet, pot să afirm că tu ai trăit intr-o viață cit alții în zece vieți. Te-a binecuvintat Dumnezeu să ai tot ce ți-ai dorit ! Acum , tu trebuie doar să ai grijă de toate aceste daruri!"

Smiley i-a dezvăluit meseria tatălui său: Am trăit printre ei, au o altă poftă de viaţă

Potrivit artistului, Ion Maria, tatăl său, este de meserie aviator și a lucrat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Din povestea cântărețului, datorită meseriei tatălui, a avut ocazia să-și petreacă mult timp în preajma celor care fac această meserie.

"Eu am cunoscut mulţi aviatori, colegi de-ai tatălui meu şi am fost în preajma lor, am zburat cu ei, am petrecut cu ei şi aviaţia într-adevăr dă senzaţia.

Adică au o altă poftă de viaţă pentru că ei îţi riscă viaţa tot timpul când se ridică de la sol, se poate întâmpla orice şi atunci trăiesc fiecare zi altfel. Au mai multă bucurie, cred, trăiesc la alte cote, altă altitudine", a spus Smiley la Românii au Talent.

Smiley și Gina Pistol, părinți pentru prima dată

Smiley și Gina Pistol trăiesc cele mai frumoase clipe alături de micuța lor Josephine. De când au devenit părinți, cei doi radiază și se declară îndrăgostiți de minunea lor. Chiar dacă au primit des întrebări despre botez și nuntă, cei doi nu au vrut să spună nimic despre cele două evenimente.

Proaspăta mămică o surprinde pe fiica sa ori de câte ori are ocazia în cele mai haioase momente. De curând, prezentatoarea TV a făcut un videoclip în care micuța dă din picior agitată, iar hăinuța pe care o poartă creează un efect amuzant.

Aceasta îi spune „Happy Feet", adică „Picioare vesele" pentru că ea „nu obosește niciodată”, notează a1.ro.

Gina Pistol și Smiley au devenit părinți în luna martie a acestui an, după o lungă periodă în care medicii i-au spus frumoasei prezentatoare că nu poate rămâne însărcinată.

Micuța Josephine este cu adevărat o minune în viața celor doi îndrăgostiți și le face fiecare zi mai frumoasă.