Slovenia, doi procurori la EPPO după criticile lui Kovesi

Cei doi procurori, a căror numire a fost blocată de premierul Janez Jansa încă din primăvară, se vor alătura Parchetului European (EPPO) până la finalizarea unei proceduri naţionale de numire (a procurorilor UE).



EPPO, cu sediul la Luxemburg şi condus de Laura Codruţa Kovesi, fost responsabil român în lupta împotriva corupţiei, a început să lucreze în iunie şi s-a concentrat pe lupta împotriva presupuselor fraude la bugetul Uniunii. Slovenia, care deţine în prezent preşedinţia semestrială a Consiliului UE, este singurul dintre cele 22 de state vizate care nu a numit procurori la EPPO.



Autorităţile judiciare slovene au desemnat doi procurori, Tanja Frank Eler şi Matej Ostir, dar în mai guvernul premierului de dreapta Janez Jansa a respins numirea acestora, invocând nereguli în proces.



Guvernul a modificat procesul de numire şi a lansat în iulie un nou demers pentru posturile de procurori adjuncţi ai UE, care a fost ulterior anulat după ce aceiaşi doi candidaţi s-au prezentat pentru aceste posturi. Luna trecută, tribunalul administrativ sloven le-a dat câştig de cauză lui Frank Eler şi Matej Ostir într-un recurs depus de aceştia împotriva guvernului.



Guvernul a reacţionat la decizia tribunalului anunţând în curând noi candidaturi, pentru a treia oară. Matej Ostir şi Frank Eler investigaseră anterior acuzaţii de corupţie legate de Janez Jansa, scrie Agerpres.

Kovesi, critici dure la adresa Sloveniei: Trebuie să lucrăm ca şi cum n-ar exista

La ora actuală, EPPO are peste 350 de investigaţii în curs, prejudiciile la bugetul european fiind estimate la 4,6 miliarde euro. Care sunt principalele provocări după patru luni de funcţionare? EPPO este o parte sistemică a arhitecturii generale instituite de UE pentru a-şi proteja interesele financiare. Dar încă nu suntem pe deplin operaţionali în toate statele membre participante, a spus Kovesi.



Ea a detaliat explicând că Slovenia nu şi-a numit candidaţi pentru a fi numiţi procurori delegaţi la timp pentru începerea activităţii EPPO. Consecinţa este că nu putem să tratăm cazurile din Slovenia care cad sub competenţa noastră, ceea ce afectează serios nu doar cazurile EPPO din Slovenia, ci şi toate anchetele transfrontaliere EPPO lansate în alte state membre participante şi care implică Slovenia. Rezultatul este că avem o lacună la nivelul zonei euro din acest punct de vedere şi trebuie să lucrăm ca şi cum EPPO nu ar exista în Slovenia, a insistat procurorul-şef european.



În opinia sa, faptul că un stat membru împiedică funcţionarea unei instituţii precum EPPO creează un precedent periculos. În calitate de procuror-şef, este datoria mea să aduc la cunoştinţa tuturor organismelor vizate aceste realităţi şi implicaţiile lor. Am informat Comisia, Consiliul şi Parlamentul European, a explicat şefa EPPO.