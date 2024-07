Simpatizant de extremă dreapta, arestat pentru că ar fi complotat pentru un atac la Jocurile Olimpice de la Paris

„Bravo agenților Ministerului de Interne care au arestat un individ membru al ultra-dreptei, suspectat că dorea să comită o acțiune violentă în timpul Jocurilor Olimpice. Vom continua lupta noastră constantă pentru securitatea poporului francez,” a declarat Darmanin pe platforma X (fostul Twitter).

Tânărul din regiunea Alsacia, administrator al unui grup Telegram intitulat „Divizia Ariană Franceză”, a fost reținut și este interogat de poliția anti-terorism, conform cotidianului francez Le Parisien. În acest grup, suspectul a făcut amenințări directe la adresa Jocurilor Olimpice, ceea ce a atras atenția autorităților.

Arestarea acestui individ subliniază angajamentul ferm al autorităților franceze de a preveni orice act de terorism și de a asigura siguranța evenimentelor majore precum Jocurile Olimpice. Gérald Darmanin a subliniat că securitatea cetățenilor francezi rămâne o prioritate absolută, iar acțiunile preventive ale forțelor de ordine vor continua neabătut.

Această arestare vine într-un context de intensificare a măsurilor de securitate în Franța, pe măsură ce țara se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai importante evenimente sportive din lume. Jocurile Olimpice de la Paris sunt așteptate să atragă un număr mare de vizitatori internaționali, ceea ce face ca măsurile de securitate să fie și mai stringente.

Jocurile Olimpice de la Paris, anulate? Precizările CIO

Numeroase zvonuri și informații au apărut în spațiul public, cu privire la posibilitatea anulării Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, pe fondul crizei politice actuale din Franţa.

Însă Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a dezminţit toate aceste informații vehiculate despre anularea Jocurilor Olimpice de la Paris, programte între 26 iulie și 11 august 2024, în contextul crizei politice din Franţa. CIO denunță ”o campanie de dezinformare în curs împotriva Franţei', transmite Agerpres, citând mass-media franceză de joi. Într-un comunicat de presă, CIO a venit cu precizări în care a infirmat informaţiile despre o posibilă anulare sau amânare a JO 2024 din cauza dizolvării Adunării Naţionale, a alegerilor legislative anticipate şi a riscului de ”război civil”, sintagmă utilizată de preşedintele Emmanuel Macron, în cadrul podcastului Generation Do It Yourself, scrie cotidianul Ouest-France.

”Aceasta face, evident, parte din campania de dezinformare în curs împotriva Franţei, a CIO şi a preşedintelui acestuia, precum şi a Jocurilor Olimpice. Acest lucru nu are un fundament faptic. Preşedintele CIO şi întreaga Mişcare Olimpică aşteaptă cu nerăbdare Jocuri Olimpice excelente la Paris 2024, începând cu ceremonia de deschidere din 26 iulie”, a reacţionat CIO pe contul său oficial de pe reţeaua X. ”Jocurile noastre vor avea loc la Paris, la datele planificate. Le pregătim de ani de zile; vor da fericire lumii întregi şi mândrie ţării noastre”, a scris Amelie-Oudea Castera, ministrul francez al Sporturilor şi Jocurilor Olimpice, într-o postare pe aceeaşi reţea socială.

