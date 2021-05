Simona Halep, încă în dureri după accidentare. "Muşchiul nu s-a sudat"

"Sufăr puţin, toată lumea este la turnee, iar eu sunt acasă. Nu pot nici să mă antrenez pentru că accidentarea încă este la început.

Va trebui să mai stau o perioadă fără tenis, fără alergare pentru că muşchiul încă nu s-a sudat, ca să spun aşa, şi este greuţ, pentru că nu sunt obişnuită să stau în mijlocul sezonului acasă şi să nu pot să fac nimic.

Am acceptat acest lucru, am acceptat această accidentare şi sunt destul de pozitivă pentru că ştiu că dacă eşti pozitiv şi ai încredere, te poţi vindeca mai repede şi am început deja procesul vindecării", a declarat Simona Halep, într-un interviu pentru Eurosport, citat de Digisport.ro.

"Privesc partea bună"

"Eu tot timpul privesc partea bună a lucrurilor şi partea plină a paharului. Am timp să mă odihnesc, am timp să lucrez pe ceea ce mai trebuie să lucrez, puţină forţă în partea de sus a corpului, mental trebuie să mă odihnesc, emoţional şi privesc cu încredere spre obiectivele care au mai rămas anul acesta", a mai spus pentru sursa citată dubla campioană în turneele de Grand Slam.

Pe 12 mai, constănțeanca era nevoită să abandoneze în turul al doilea la Roma, la scorul de 6-1, 3-3, 0-30 cu germanca Angelique Kerber, după 57 de minute de joc. A efectuat mai multe controale medicale, iar medicii i-au spus că suferise o ruptură la nivelul gambei stângi.

Simona Halep s-a retras de la Roland Garros

„Cu durere în inimă anunț că mă voi retrage din turneul Roland Garros din acest an. Din nefericire, o ruptură din gamba stângă are nevoie de mai mult timp pentru recuperare, iar revenirea ar fi prea rapidă. Retragerea dintr-un turneu de Mare Șlem este contrară tuturor instinctelor și aspirațiilor mele ca atlet, însă este singura decizie bună pe care o puteam lua.

Mă umple de tristețe să mă gândesc că nu mă voi regăsi în Paris, însă îmi voi concentra toată energia pe recuperare, pe gândurile pozitive și pe revenirea pe teren cât mai devreme în condițiile siguranței mele. Roland Garros 2022, vin după tine! Cu bine”, a transmis Halep înainte de turneul din Franţa.