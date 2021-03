Simona Gherghe, după protestele anti-restricții: Mi-e groază de ce va fi în spitale

Claudiu Pândaru a postat pe Facebook un clip cu protestatarii de la Spitalul Județean din Bacău. Oamenii au intrat în curtea unității medicale și au început să strige "asasinii" și "hoții".

Simona Gherghe a făcut un comentariu despre acest subiect.

”E o seara urata. Stiu, tuturor ne e greu, ne-am saturat, nu mai avem orizont, dar sa mergi in curtea unui spital si sa injuri medicii, e deja mult prea mult. Nu ne ajuta sa ne injuram, nu ne ajuta sa ne uram, sa fim dezbinati. Mi-e groaza de ce va fi in spitale, in urmatoarele doua saptamani... Nu asa vom scapa! Putere medicilor...”, a scris Simona Gherghe pe Facebook.