Sicriul lui Victor Socaciu, depus miercuri la Parlament

Sicriul cu trupul neînsufleţit al artistului Victor Socaciu va fi depus miercuri, 29 decembrie, între orele 12.00-14.00, la Camera Deputaţilor, în foaierul din faţa intrării C1, a anunțat Camera Deputaților.

Accesul pietonal şi auto se va efectua pe la intrarea din colţul clădirii, aflată la intersecţia Bulevardului Naţiunile Unite cu Bulevardul Libertăţii (intrarea C1).

În vederea accesului şi participării, pe întreaga durată a evenimentului se vor respecta măsurile sanitare în vigoare pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.

Victor Socaciu a fost deputat în Parlamentul României în legislatura 2008 – 2012. A ocupat funcţiile de vicepreşedinte al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi de membru în Comisiile permanente comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi cea a Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

Biografia lui Victor Socaciu



1969 – Urmeaza cursurile de ghitara clasica la Scoala Populara de Arta – Brasov, la clasa prof. Martinescu.

1978 – Absolvent al Facultatii de Electromecanica - inginer

1970 - debuteaza pe scena cu trupa rock Zodiac.

1973 – activeaza in cadrul Cenaclului `Dacia Felix` din Centrul Universitar Brasov iar primele sale cantece folk (`Trenul`, `Tinta intre bine si rau`, `Sub scutul amurgului`) se bucura de un real succes in mediul studentesc

1975 – debut radio cu piesa `Nalucile amintirilor`

1976 – debuteaza in Cenaclul `Flacara` la Teatrul National Bucuresti

1976 - debut TV cu piesa `Oltule`

Membru in Cenaclul `Flacara` in perioada 1976 – 1982, al Serbarilor Scanteii Tineretului in perioada 1983 – 1984

Semneaza muzica spectacolului `Tinerete fara batranete` de Eduard Covali – Teatrul Dramatic Brasov

Semneaza coloana sonora a spectacolului de muzica si poezie `Muntele dragostei` la Teatrul Ion Creanga – Bucuresti – 1987 - 1989

Producator al Festivalului National – Concurs de muzica folk `Om Bun` incepand din 1991

Turnee in: China – 1986, Coreea – 1986, URSS – 1984, Germania – 1985, 1999, 2002 si 2003, Republica Moldova – 1990, 1993, 1996 si 2001, Canada – 1999 si 2001, SUA – 1996, 1999 si 2002, Suedia – 1996, etc.

Realizator a emisiunii saptamanale la TVR – `Vanare de vant`, intre 1997-1999

Semneaza genericele mai multor emisiuni radio si TV printre care: `Omul chitara`, `Oameni de zapada` respectiv `Ceaiul de la ora 5`, `Insomniile Corinei` `Cazuri si necazuri in dragoste`, `Vanare de vant`, `Arca Marinei`, `Personalul de Costinesti`, `Bun de tipar`, `Tunelul timpului`, `Multumesc`, `Ora fara catalog`

Semneaza peste 450 de cantece declarate la UCMR – ADA.

