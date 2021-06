Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Semnificația zilei de luni, 21 iunie 2021

Pogorârea Duhului Sfânt este descrisă în cartea „Faptele Apostolilor". Se spune că "Duhul Sfânt Se pogoară din cer ca un vuiet mare de vânt şi Se împarte deasupra capului fiecăruia din cei prezenţi, în chip de limbi de foc".

Sfânta Treime (Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh) este prăznuită a doua zi după Duminica Pogorârii Sfântului Duh, adică în Lunea Rusaliilor. De Sfânta Treime, Biserica ortodoxă prăznuieşte pe Sfântul Duh, a treia persoană a Sfintei Treimi.



Penticostarul, la Sinaxarul Utreniei din Lunea Cincizecimii: „Întru această zi, prăznuim pe însuși Preasfântul şi de viaţă făcă­torul şi întru tot puternicul Duh, Care este unul din Treime Dumne­zeu".

Dumnezeu este unul după ființa Lui. Descoperirea dumnezeiascaă ne învață, însă, ca acest Dumnezeu, unul după ființă, este în trei persoane: Tatăl, Fiul si Sf. Duh. Aceste trei persoane alcătuiesc Sf. Treime, taina de nepătruns de mintea omenească și împărtășita nouă prin Descoperirea dumnezeiască. Cuvantul "Tatăl" din Simbolul Credinței, ne arată prima persoană a Sf. Treimi. El arată însă și legătura filială pe care noi, credincioșii, o avem cu El, căci El este "Tatăl nostru", așa cum spunem la începutul Rugăciunii Domnești.

Ce au împreună și ce au deosebit persoanele Sf. Treimi

Tatal, Fiul si Sf. Duh au impreuna insusirea de a fi nefacuti si Dumnezeirea. Fiul si Sf. Duh au impreuna insusirea ca sunt din Tatal. Tatal este nenascut, Fiul este nascut, Sf. Duh este purces, potrivit creștinortodox.ro.

Prin ce se deosebește mai de aproape Tatăl

Tatal este nenascut. El nu primeste existenta de la nimeni, nu are cauza. El e izvorul celorlalte doua persoane. Dumnezeu e Tata din veci. El nu este insa tata in felul omenesc. El n-a inceput sa fie Tata in timp, dupa implinirea varstei, odata cu aparitia puterii de a naste, asemenea oamenilor si celorlalte vietuitoare. Dumnezeu e Tata deodata cu vesnicia. El e, deci totdeauna Tata.

Prin ce se deosebește mai de aproape Fiul

Fiul este nascut, este Unul-nascut, fiind impreuna vesnic cu Tatal si deofiinta cu Acesta. Fiul e Fiu dinaintea veacului si de totdeauna. El nu si-a inceput candva existenta, ci de cand e Tatal e si Fiul. Si cand gandim la Tatal, gandim si la Fiul. Fiul nu e creat, cum pretindea Arie, ci e nascut din Tatal, dar nu printr-o nastere omeneasca, nici constransa, ci printr-una voita si fireasca. E o nastere necuprinsa de mintea omeneasca. Fiul si Tatal sunt una ca Dumnezeire, ca fire, ca vesnicie, ca vointa, ca lucrare, ca bunatate etc, dar se deosebesc ca ipostase : unul e nascut, pe cand celalalt e nenascut; in aceasta privinta, Tatal este izvorul si cauza Fiului. Fiul se deosebeste, apoi, si de Tatal si de Sf. Duh, prin aceea ca El si-a luat asupra-si lucrarea mantuirii. Numele propriu al Fiului este Cuvintul. El se numeste si intelepciunea lui Dumnezeu. El e Cuvintu!, Stralucirea si Chipul Tatalui ".

Prin ce se deosebește mai de aproape Duhul Sfânt

Duhul Sfant purcede din Tatal, Cum spune insusi Mantuitorul: "Iar cand va veni Mangaietorul, pe care Eu il voi trimite voua, de la Tatal, Duhul adevarului, care de la Tatal purcede, acela va marturisi pentru Mine (loan XV, 26). Insusirea lui personala este de a fi purces din Tatal si de a se face cunoscut dupa Fiul si impreuna cu acesta. El e sfintenia insasi si prin aceasta izvorul Sf. Har, care desavarseste opera Mantuitorului, dupa inaltarea Sa la cer: "Iar cand va veni Acela, Duhul adevarului, va va povatui pe voi la tot adevarul... Acela pe mine ma va slavi, ca din al Meu va lua si va vesti voua" (Ioan XVI, 13-14).