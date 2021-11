Sergei Stanishev, preşedintele PES, mesaj după intrarea PSD la guvernare: Marcel Ciolacu a luat decizia corectă

"Situația îngrozitoare de sănătate, socială și economică din România necesită acțiuni puternice, progresive. Aceasta este ceea ce Partidul Social Democrat (PSD) va realiza în noul guvern, a declarat astăzi Partidul Socialiștilor Europeni (PSD).

La începutul acestei săptămâni, după luni de incertitudine politică și instabilitate, în România a fost anunțată o mare coaliție care reunește PSD și alte partide politice. În cadrul acordului politic, PSD - un partid membru cu drepturi depline al PES - va supraveghea ministerele finanțelor, transporturilor, muncii, sănătății, agriculturii, economiei, apărării, culturii și familiei", se arată într-un mesaj trasmis de către PES - socialiştii europeni.

"PSD a lăsat deoparte diferențele politice clare pentru binele țării. Aceasta este decizia corectă luată de Marcel Ciolacu. România are nevoie de un guvern cu lideri social-democrați puternici, care să poată implementa politici pentru a aborda provocările generate de criza COVID-19.



În lunile precedente, situația din România a devenit foarte gravă. Cazurile de coronavirus cresc, inegalitățile cresc și s-au făcut prea puține progrese în redresare. De la sănătate, la muncă, la politică socială și nu numai, PSD va lucra pentru îmbunătățirea condițiilor pentru cetățeni. PSE sprijină PSD în misiunea sa de a conduce România către un viitor stabil și prosper", a transmis preşedintele PES, Sergei Stanishev.

Ciolacu: Prin maturitate şi responsabilitate, am pus punct haosului politic; avem datoria de a colabora

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a afirmat, miercuri, la şedinţa solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naţionale a României, că întreaga clasă politică are datoria să stabilizeze ţara în perioada următoare.



"Sărbătorirea a 103 ani de la unirea într-un singur stat a românilor din vechiul Regat, Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş ne găseşte astăzi la finalul unei crize politice. Am reuşit să punem punct haosului politic prin maturitate şi responsabilitate. Am reuşit să punem bazele unei coaliţii puternice de guvernare. Eforturile depuse pe părinţii Marii Uniri, faptul că au lăsat deoparte ceea ce îi despărţea şi s-au concentrat pe ceea ce unea ar trebui să fie o sursă de inspiraţie pentru întreaga clasă politică actuală, mai ales în această perioadă dificilă, în care crizele sanitară, economică, socială şi politică au afectat vieţile tuturor românilor. Întreaga clasă politică are datoria să stabilizeze România în perioada care vine, indiferent de mizele politice sau electorale. Această zi de sărbătoare ne aminteşte că avem datoria de a colabora între noi. Este o datorie faţă de români şi faţă de România", a transmis Ciolacu, citat de Agerpres.