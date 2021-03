Serbia vaccinează GRATUIT orice cetățean străin, inclusiv din UE!

În prezent, Serbia folosește vaccinuri produse de Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, COVID-19 Sputnik V din Rusia și Synopharm chinez.

Acordurile i-au permis să creeze ceea ce guvernul spune că este a doua cea mai mare rată de vaccinare din Europa, după Marea Britanie.

Vestea că Serbia vaccinează gratuit orice cetățean străin, inclusiv din Uniunea Europeană, s-a răspândit repede dincolo de Balcani.

„Noi nu avem vaccinuri. Am venit aici să mă vaccinez. Suntem foarte recunoscători pentru că ne putem vaccina mai repede decât în ​​Macedonia.”, a spus Zivco Trajkivski, cetățean în Macedonia.

„Am venit și am aflat că sunt disponibile vaccinuri. Am aflat că oamenii din Serbia care doreau să se vaccineze aici, au făcut-o. Am completat formularul și am avut norocul să ne programăm pentru vaccinare.”, a precizat Mirjana Andonovska, cetățean din Macedonia.

Daniel Bindernagel, un psihiatru german din Elveția, a declarat pentru Reuters că a călătorit și a reușit să se vaccineze în Serbia.

"Este foarte bine pentru mine.", a spus el pentru Reuters. „Am încercat ... în Elveția și Germania. Sunt medic, dar nu am putut.”, a declarat el, scrie Euractiv.