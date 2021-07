Semne că te afli în pragul divorțului. Lidia Fecioru: Se duce relația

Lidia Fecioru a vorbit, în cadrul emisiunii „Adevăruri Ascunse” de la Antena 3, despre semnele care dezvăluie că o căsnicie se va încheia în curând. Certurile constante și indiferența partenerului se află printre ele.

„Cel mai important este că întotdeauna în cuplu este unul defensiv. Și celălalt se simte asuprit, jignit. Certurile astea mărunte, acuzele aduse unei singure persoane. Bărbații care înșală cel mai des sunt cei care au soțiile geloase. Când a început teroarea, acolo se și rupe. Aceasta este una din probleme.

Când se duce la o petrecere și tot timpul face mișto de partener de față cu ceilalți. Chestia asta este foarte urâtă. Cei care ascultă își dau seama că tu vrei să barezi în ceea ce nu ești de altfel. Mai există o chestie. Când vrei să discuți cu partenerul și el își strânge urechile și fuge de discuție. Și chestia asta este tot un semn că relația asta se duce pe tobogan”, a spus Lidia Fecioru.

„Oamenii când țipă unul la celălalt înseamnă că sunt foarte departe unul de celălalt și nu se aud. Discuția trebuie să fie liniștită, calmă. Tonul face muzica. Partenerul care te ascultă nu este acolo în familie. E egoist și nu își rezolvă decât problemele sale”, a explicat, la Antena 3, Lidia Fecioru.

Greșeli ce țin de curățenie care îți alungă banii din casă. Cum să ai mereu buzunarele pline

Lidia Fecioru a vorbit, tot în cadrul emisiunii „Adevăruri Ascunse”, și despre cele mai frecvente greșeli, care alungă banii din casă, atunci când facem curățenie, în special dacă aruncăm lucruri. Bioenergoterapeutul a vorbit despre energia banilor și cum putem ajunge la prosperitate, aplicând câteva reguli simple.

„Într-o viață, omul strânge foarte multe lucruri. Deși noi trebuie să învățăm, că acum e modă de cumpărat de la second hand. Dacă vrem să scăpăm de ele, le dăm, pentru că sunt destui care nu le au. Și sunt lucruri bune. Eu nu le arunc la gunoi, dar le pun, că știu că le ia femeia de serviciu. Orice, și o canapea, lucrurile astea nu le arunc așa afară. E foarte important să facem aceste lucruri pentru că ne dăm bogăția din casă, ne dăm informația, ne dăm venitul, ne dăm norocul la bani. Când le aruncăm, ne aruncăm norocul practic. Dacă le dăm cu drag nu e nicio problemă, că ne detașăm de ele. Dacă le aruncăm, ne aruncăm nouă norocul.

Noi, când suntem prost dispuși, facem curățenie. Cea mai mare greșeală. De multe ori, când facem curățenie avem tendința, eh 10 bani, aruncă-i acolo. Niciodată! Un bol, un locșor, unde păstrăm monede, chiar dacă nu e ea galbenă, cum am vrea să fie, nu arunca bănuții, niciodată!

Am fost acum câțiva ani în Belgia, la o familie. Și aveau monezi aruncate în toată casa, pe jos. Și toată casă era cu monede pe jos. Călcau pe bani. Și într-adevăr, erau foarte bogați, dar călcau pe bani. Le strângeau într-un colț, măturau, spălau, după care le înșirau înapoi. De la ei am învățat. Și am sub covor, în sufragerie, am aruncate monede și covorul e deasupra. Pe hol am un preș și las acolo bănuți. Am sub masă în bucătărie, că am masă de sticlă, și sub fața de masă am bancnote băgate. Sunt lucruri care atrag bunăstarea.

Eu îi învăț pe toți, întâi să facă curat în hol. Să începi de la ușă. Să nu maturi spre ușă, să maturi înapoi. Să nu dai bogăția afară pe ușă. E foarte bine din ultima cameră, pentru că aduci bogăția în centrul casei. (...) Întâi scoatem preșurile și patul îl facem la sfârșit.

Lunea e bine să nu facem curățenie. Joia și vinerea se spune că sunt zilele curățeniei. Nu sâmbăta”, a spus Lidia Fecioru.