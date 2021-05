Semnătura electronică în România. Aurel Meiroșu, certSIGN: Limita este cerul, poți replica absolut orice proces!

Există un regulament european în vigoare din 2014 și cu aplicabilitate directă din 2016, lege pentru fiecare stat, care se numește regulamentul eIDAS 910/2014. Acesta reglementează tranzacțiile electronice și piața unică digitală.

„Acest regulament propune o serie de servicii de încredere, printre care și această semnătură electronică (...) care are valoare de semnătură olograf. Dacă ar fi să facem analogia cu ce se întâmplă în viața de zi cu zi cu semnătura olograf, limita este cerul. Poți replica absolut orice proces, nu contează industria, care vizează toate aspectele economiei, toate industriile, zona privată, zona publică, nu avem o rețetă anume pentru una dintre aceste verticale”, a transmis el în timpul conferinței „Responsabilitatea socială a universităților din România” din 21 mai.

Există o industrie foarte bine reglementată a semnăturilor electronice

„Cel mai important este faptul că există și o serie de aspecte de tehnologie foarte bine reglementate. Este o industrie care este foarte matură și foarte prezentă (...) despre cum trebuie să arate o semnătură electronică și ce condiții trebuie să îndeplinească. (...) Acest instrument este o mică bucățică din digitalizare, tocmai de aceea nu aș putea să dau o definiție pentru concept în sine”, a adăugat Aurel Meiroșu.

Educația, o temă prezentă în compania certSIGN

„Educația este una dintre temele omniprezente și noi avem o componentă de educație pe care o facem cel puțin pe acest serviciu de aproximativ 10 ani. Încercăm să prezentăm toate elementele necesare de a crea încredere în acest instrument, dincolo din faptul că este reglementat și recunoscut”, a mai spus Meiroșu.

Invenții 100% românești

„Și noi suntem foarte apropiați mediului academic, ne mândrim cu o chestiune pe care am reușit-o în urma unui proiect de cercetare și în care am investit foarte mult timp. Am patentat un model de criptografie homomorfică, o zonă foarte nișată când vorbim de criptografie, stă la baza zonei de semnătură electronică până la urmă, ca principiu și ca tehnologie. Este un Sfânt Graal al criptografiei și este o realizare 100% românească. Întăresc că este 100% românească, o chestiune de care suntem foarte mândri. Am încercat tot timpul inovații, recunoașteri pe care mediul IT&C le generează și le pun la dispoziția pieței”, a mai explicat managerul din cadrul certSIGN.

Ce presupune digitalizarea?

„Ce înseamnă digitalizare? Nu cred că are cineva răspunsul complet sau varianta ideală a digitalizării. Digitalizare înseamnă, din punctul nostru de vedere, orice tehnologie care te ajută să fii mai eficient, să îți continui activitatea fie că vorbim de educație, activitatea unei companii, zona publică în sine; înseamnă orice lucru care te ajută să performezi și să fii mai eficient.

Evident, digitalizare înseamnă mediu electronic într-o foarte mare măsură, iar cu cât ne ducem în zona electronică, în mod natural simțim nevoia să ne protejăm mai mult, să avem încredere că discutăm cu partenerul, interlocutorul, angajatul, partenerul de business și așa mai departe”, a conchis el.

VIDEO