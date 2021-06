Semnal pentru moțiune: Plenul reunit de astăzi, SUSPENDAT din lipsă de cvorum

Şedinţa plenului Parlamentului în care ar fi trebuit să fie numiţi directorii interimari ai SRR şi SRTV a fost suspendată din lipsă de cvorum, scrie Agerpres.



Cvorumul a fost verificat în urma solicitării liderului grupului parlamentar PNL din Camera Deputaţilor, Gabriel Andronache.

”Încălcare a regulamentului”





Liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor, Alfred Simonis, a explicat că nu a votat pentru verificarea cvorumului, pentru că "este un simulacru şi o încălcare flagrantă a Regulamentului".



"Constatăm că nu este cvorum. Faţă de această situaţie, vă amintesc dispoziţiile art. 46 alin. 8 din Legea 41/1994 privind organizarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii de Televiziune. În situaţia în care plenul camerelor reunite ale Parlamentului nu se reuneşte din lipsă de cvorum legal, Birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor numesc directori interimari", a spus preşedintele Senatului, Anca Dragu.



Ea a anunţat că Birourile permanente se vor reuni joi, de la ora 9.00.

Moțiunea de cenzură a fost depusă

Sorin Grindeanu, vicepreşedinte PSD, a anunţat că social-democraţii au depus moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîţu.

"Am depus moţiunea anunţată de preşedintele PSD. Din câte ştiu, colegii de la AUR probabil vor vota moţiunea, vor fi probabil şi colegi parlamentari din grupul minorităţilor care vor vota. În ceea ce priveşte colegi din arcul guvernamental, nu aş vrea să intru în detalii, dar cred că tot ceea ce înseamnă această guvernare Cîţu îi pune cel puţin pe o parte importantă dintre parlamentarii PNL într-o situaţie extrem de dificilă. Pentru că realizează pe o parte că acest Guvern este un dezastru, dar pe de altă parte şi-ar dori ca PNL să rămână la Guvernare", a declarat Sorin Grindeanu la Parlament.

Întrebat ce şanse de reuşită are moţiunea, Grindeanu a spus că "aş cita din preşedintele partidului, 50-50".

Ciolacu a anunţat că s-au terminat negocierile cu partenerii sociali

„Vom continua negocierile. Am terminat negocierile cu partenerii sociali, deoarece am vrut să vedem în primul rând de la patronate, de la IMM-uri, de la sindicate, dacă este oportun să depunem o astfel de moțiune de cenzură. Cu toții au spus foarte clar că este oportun să depunem moțiunea de cenzură și acest guvern să plece. Am negociat textul moțiunii, l-am finalizat cu partenerii sociali, cu ceilalți parteneri și cu grupul AUR. Se vor regăsi pasaje de la fiecare cuprinse în moțiune”, a declarat Marcel Ciolacu luni seară.