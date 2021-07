Seidler (USR) - Chirieac, schimb de replici la DC News TV despre ministrul Drulă: Răspundeți ca un politician din acesta de ciumă roșie / video

Politicianul a fost întrebat de analistul politic Bogdan Chirieac despre relațiile pe care le are cu colegii din partid. „Dumneavoastră discutați liber cu ministrul Transporturilor, domnul Drulă?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Cu oricare dintre colegii mei discut”, a răspuns Seidler. „De ce am avea orice constrângere?”. Bogdan Chirieac a replicat franc: „Am văzut că are un obicei de a înregistra convorbirile, am văzut în presă”.

Schimb de replici interesant despre situația cu înregistrările

„Pentru că a avut loc o înregistrare în biroul dânsului? Deci clar a făcut el înregistrarea, nu?”, a mai spus ironic Seidler, dând de înțeles că ministrul nu a avut implicare în incident. „Nu cred nici că a făcut-o el, nici că nu a făcut-o el”, a adăugat deputatul.

„Răspundeți ca un politician din acesta de ciumă roșie... zău”, a adăugat Chirieac, după care Seidler a ținut să se justifice. „Nu, nu. Vă răspund ca un om care s-a gândit la acest lucru”, a răspuns deputatul. „Mă bucur foarte mult. Eu n-aș face asta niciodată. N-aș înregistra pe cineva într-o discuție privată, e dincolo de principiile mele”, a mai transmis Bogdan Chirieac.

Ce raționament are Cristian Seidler când vine vorba de a purta microfon

„Depinde; dacă cineva mi-ar trimite un mesaj și mi-ar spune «Hai să discutăm un șmen la un contract public»... N-am primit un asemenea mesaj niciodată, dar dacă aș primi așa ceva, în cinci minute aș fi la DNA, aș spune «Puneți microfonul pe mine, mă duc și discut cu el!». Dacă îmi propune mie, le propune și altora și cineva o să cedeze. O să se fure din banul public”, a continuat deputatul USR-PLUS, Cristian Seidler.

„Nu știu, poate că dumneavoastră aveți dreptate. Dacă eu aș primi un asemenea mesaj aș spune «Nu, mulțumesc, vă rog nu mă mai căutați»”, a mai spus Chirieac.

O persoană în funcție publică are obligația să toarne

„Sigur că da. Diferența dintre noi doi în perspectiva aceasta, dar și dintre mine de acum și de acum cinci ani, este că momentan sunt într-o funcție publică politică. E altceva. Dacă aș fi fost o persoană privată aș fi spus «Pleacă de-aici, lasă-mă-n pace». Dar să-mi propui mie într-o funcție publică așa ceva... cel care face propunerea este un pericol pentru societatea românească. Cineva mai devreme sau mai târziu va ceda. Aș vrea ca înainte ca cineva să cedeze, acea persoană să fie pusă deoparte”, a argumentat deputatul Seidler.

„Nu știu dacă a înregistrat Cătălin Drulă convorbirea din biroul lui sau nu, nici dumneavoastră nu știți. A presupune că a făcut-o el este o greșeală, a presupune că nu a făcut-o el este o greșeală. De fapt, răspunsul corect este că nu contează. Discuția nu ține de înregistrare, ci despre ce s-a spus și pretins acolo”, a mai ținut să spună politicianul.

VIDEO