Şedinţă de Guvern, 22 septembrie. Lista proiectelor

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.



I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa – SHAPE

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-18.pdf

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației Academia Civică ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-28.pdf

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației "Observator Cultural" ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-20.pdf

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-21.pdf

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea unității de cult deținătoare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/NFHGANEXA.pdf

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităților cult deținătoare, a unor imobile aflat în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/NFHGANEXA-1.pdf

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş, precum și modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 698/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2005

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-22.pdf

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Pasaj denivelat superior pe DN 21 km 105+500”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-23.pdf

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru retragerea actului de recunoaştere a Asociației Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-24.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Stațiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea, precum și transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Stațiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Vrancea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HGANEXA.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Hunedoara, trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Hunedoara în domeniul public al comunei Ilia, județul Hunedoara și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HGANEXE-1.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scăderea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HGANEXE-2.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 30-a Conferinţă anuală cu tema „Youth Participation and Campaign and Party Finance” și pentru Adunarea Generală a Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), organizate de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Secretariatul ACEEEO şi desfășurate în perioada 28 – 30 septembrie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HGANEXE-3.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Mihălășeni, judeţul Botoșani

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-25.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Comarna, județul Iași

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-26.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Galați din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/NFHGANEXA-2.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Asigurare Logistică Integrată

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/NFHGANEXE.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Covasna (U.M. 0866 Sfântu Gheorghe)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/NFHGANEXA-3.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/NFHGANEXA-4.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, precum și trecerea unor construcții și amenajări la teren din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării și, după caz, casării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/NFHGANEXE-1.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr.6 la acordul petrolier de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2000

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/HG-27.pdf

II. PUNCTE DE VEDERE

1.PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 10 inițiative Legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf



Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.