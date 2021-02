Sectorul 1 al Capitalei, cel mai bogat. Sume URIAŞE pierdute de celelalte sectoare. Negoiță: PNL, un Robin Hood cu capul în jos, la presiunea USR

"Sectorul 1 are cel mai mare buget pe cap de locuitor din România. De departe din Bucureşti! Mai mult decât dublu faţă de Sectorul 3. Pentru că Guvernul, regiile şi foarte multe instituţii publice, dar şi private au fost şi sunt în Sectorul 1. Am avut o discuție, nu de puține ori principial, nu doar despre Bucureşti, ci despre ţară în general, despre cum se repartizează banii ăştia din impozitul pe venit şi am ajuns cu toţii la concluzia că ar trebui ca cel puţin jumătate să se ducă nu acolo unde lucrează oamenii, să se ducă jumătate măcar acolo unde locuiesc. Acolo beneficiază de creşă, grădiniță, şcoală, locuri de joacă, spaţii verzi, salubritate, reabilitare termică", a spus Robert Negoiță, în emisiunea Exces de Putere, de la Antena 3.

"S-a făcut o reglementare corectă, acum mai mulţi ani, care a echilibrat cât de cât bugetele. Chiar şi cu această prevedere, Sectorul 1 are bugetul pe cap de locuitor mai mare. La un moment dat, ne-am pus problema, "domnule, jumătate măcar să se ducă acolo unde locuieşte cetăţeanul". ANAF a venit să ne spună că nu poate face treaba asta, că nu pot repartiza pentru că nu are softul necesar. Şi atunci au zis "nu, hai să dăm o sumă de echilibrare pe toate sectoarele, de 1250 de lei".

"PNL, un Robin Hood cu capul în jos la presiunea USR"

Numai că au venit şi au pus presiune cei de la USR, cei de la PNL au cedat şi au făcut o mare nedreptate. Pur şi simplu iau banii din zona săracă. Este un Robin Hood cu capul în jos pentru că ia de la săraci şi dă bogaţilor. Faţă de proiectul de buget care a fost postat în dezbatere publică, a ajuns în Parlament, în loc de 1250 de lei, 1150 de lei. Ceea ce înseamnă că ia câte 100 de lei de fiecare cetăţean", a mai spus Negoiță.

Sume URIAŞE pierdute de sectoare

"Sectorul 3 pierde aproape 50 de milioane de lei. Sectorul 4 pierde undeva la 35 de milioane. Sectorul 5 pierde de asemenea. Sectorul 6 pierde undeva la 40 de milioane. Cine câștigă? Sectorul 1, care oricum are bugetul mai mult decât dublu pe cap de locuitor, faţă de sectoarele 3, 4, 5, 6. Consider că este cu totul altceva decât România normală în care speram că va veni ziua să trăim. Cum să faci o astfel de nedreptate cetăţenilor din sudul Capitalei care lucrează în nord şi care îşi plătesc taxele aici şi care au aşteptări de servicii publice de bună calitate în celelalte sectoare?", a declarat Robert Negoiță.