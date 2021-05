Secretele Elenei Ceauşescu, dezvăluite. Lavinia Betea: Personaj absolut unic. Particularizează istoria României

Lavinia Betea, istoric și jurnalist, profesor la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad a vorbit, la DC News, despre două cărţi despre Nicolae şi Elena Ceauşescu la care a lucrat în ultimii ani şi care vor fi lansate în cursul lunii iunie 2021.

"Sunt două cărţi noi dar la care pot spune că am lucrat, într-o formă sau alta, de mai bine de 30 de ani. Prima dintre ele, cea mai voluminoasă de altfel şi cea mai dificilă de redactat a fost 'Viaţa şi epoca lui Nicolae Ceauşescu' şi pentru că în decursul acestor ani am adunat atât de multă documentare pentru că s-au pus în circuit continuu documente de arhivă şi eu avem un material atât de vast, am construit o a doua biografie, 'Tovarăşa' se numeşte, biografie a Elenei Ceauşescu. Am considerat că merită o tratare aparte, deşi viaţa ei este, evident, strâns legată de a lui, dar ea reprezintă un personaj absolut unic: o semianalfabetă, cu patru clase făcute normal care îşi are locul printre femeile celebre ale lumii la ora aceasta şi care particularizează,într-un fel, istoria României.

Cărţile vor apărea în jurul datei de 20 iunie, la editura Corint, care a intrat în circuitul cărţilor acreditat din punct de vedere ştiinţific", a explicat, în cadrul interviului acordat DC News, Lavinia Betea.

Elena Ceaușescu, "o mediocritate"

Lavinia Betea apreciază că Elena Ceaușescu avea o stimă de sine mare și că nu avea cum să își dezvolte complexe. "Pot să spun că nu cred că a fost complexată. Stima de sine se formează prin comparație cu ceilalți, iar aceștia (nr. activiștii de partid) îi augumentau mereu stima de sine", povestește Lavinia Betea.

Lavinia Betea susține că Elena Ceaușescu era expresia mediocrității. "Am văzut că evoluția societății românești pentru care ELena Ceaușescu ar fi un fel de avertisment, în genul așa nu. Pentru că ea, ca persoană, s-ar încadra în ceea ce, Hannah Arendt spunea, o banalitate a răului. Este o ființă, aș spune, obișnuită. Nu a excelat prin carismă, prin darul oratoriei, nu a fost o frumusețe. (...) Era ceva, mediocru. O mediocritate. Cei care au cunoscut-o de aproape vorbesc despre niște foarte bune calități materne în prima etapă", declara Lavinia Betea în urmă cu câţiva ani într-un alt interviu acordat DC News.