Scriitorul Eric Carle s-a stins din viață la 91 de ani.

Eric Carle, autorul bestseller-ului internaţional pentru copii "The Very Hungry Caterpillar" ("Omida mâncăcioasă"), a murit la vârsta de 91 de ani, informează Agerpres, citând AFP.



Scriitorul a decedat duminică, a anunţat familia sa pe site-ul său miercuri. Fiul lui Carle, Rolf, a declarat pentru The New York Times că tatăl său a murit de insuficienţă renală.

Cine era Eric Carle





Scriitorul s-a născut în 1929 la Siracuza, în statul american New York, ca fiu al unor imigranţi germani care l-au dus înapoi în Germania în 1935. La începutul anilor '50, Carle s-a întors în SUA, iar amintirile sale dureroase despre copilăria sa din Germania nazistă au devenit impulsul pentru opera sa de autor pentru copii.



Carle a publicat peste 100 de cărţi traduse în circa 70 limbi.



A devenit faimos la nivel mondial la sfârşitul anilor '60 pentru "The Very Hungry Caterpillar", povestea unei omide cu un apetit care nu încetează să crească, notează AFP. Omida devorează un măr, două pere, trei prune, patru căpşuni, cinci portocale, o prăjitură de ciocolată şi brânză ... înainte de a se transforma într-un magnific fluture multicolor. Cartea, publicată în 1969, a fost tradusă în 66 de limbi şi s-a vândut în peste 50 de milioane de exemplare. El spunea în 2019 de ce crede că avut atât de mult succes această poveste.

"Mulţi ani, eu şi editorul meu nu am ştiut de ce este atât de populară The Very Hungry Caterpillar, dar cu timpul, am simţit că această carte este una a speranţei. Şi acest sentiment plin de speranţă a făcut din ea o carte de care cititorii de toate vârstele se bucură şi îşi amintesc.", spunea Eric Carle ăn 2019, pentru BBC.

El a mai scris: "Brown Bear, Brown Bear, What do you see?", "The Very Lonely Firefly", "The Very Quiet Cricket". Scriitorul Eric Carle a câştigat numeroase premii în calitate de autor de cărţi ilustrate pentru copii, printre care şi premiul I la categoria "Cărţi illustrate" în cadrul "International Children's Book Fair" din Bologna, Italia (1970). Cărțile sale sunt foarte populare și în România.