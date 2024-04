Școala românească, agresivitate, bullying și lipsa de disciplină. Iulian Cristache: Eu așa mi-am trimis întotdeauna copiii la școală - VIDEO

Iulian Cristache a fost invitatul prof. univ. dr. Sorin Ivan de lunea aceasta, la DC Edu. Emisiunea a fost difuzată pe 8 aprilie, de la ora 9:00, pe DCNews, DCNews TV și Părinți și Pitici, precum și pe Facebook și Youtube DCNews. Una dintre temele principale ale emisiunii, fiind marcată de contextul actual plin de acte de agresivitate și bullying în școli, a fost cea a disciplinei în instituțiile de învățământ.

Profesorilor nu trebuie să le fie frică

"Sistemul este complex. Vorbim de 3.000.000 de elevi, 300.000 de profesori cu personal auxiliar și nedidactic, și atunci nu e ușor. Trebuie să avem un cumul de factori. În primul rând trebuie să avem niște politici publice elaborate de către Ministerul Educației în care să se încurajeze autoritatea profesorului și responsabilitatea pe care acesta ar trebui să și-o asume la clasă. În al doilea rând, avem nevoie de responsabilitatea familiei. Familia trebuie să-și responsabilizeze copilul pentru că îl trimite la școală să învețe pentru el, nu pentru altcineva. Trebuie să-și respecte colegii și profesorii. Eu așa mi-am trimis întotdeauna copiii la școală. Chiar dacă uneori am simțit o nemulțumire și aveam dreptate. I-am încurajat să meargă către școală cu responsabilitate și le-am spus în plan secundar că viața nu este chiar așa cum își doresc ei. Avem nevoie de o coerență la nivel legislativ, pe filiera Legea Învățământului Preuniversitar, Regulament de Organizare și Funcționare și Statutul Elevului. Aici vă dau un exemplu de la Mureș, unde legea dă posibilitatea ca un elev, acolo unde a fost acel huligan care a lovit cu pumnul profesoara, să fie sancționat. Acolo școala a procedat foarte bine. L-a exmatriculat cu drept de reînscriere după un an de zile, asta pentru că are dreptul la educație și trebuie reîncadrat în societate, dar neavând statutul elevului actualizat el a atacat decizia și cred că va avea câștig de cauză. De ce? În statutul elevului se face referire la exmatriculare doar la învățământul postliceal. Ne trebuie sancțiuni clare, ferme și aplicate. Am înțeles că sunt profesori care au frica să acționeze pentru că vor veni părinți la școală și vor bate cu pumnul în masă. Nu trebuie să le fie frică. Să acționeze în consecință și să se uite pe cadrul legal. Apelăm întâi la prevenție. Totuși, sunt situații în care prevențiile nu-și mai ating scopul, și atunci trebuie să ai posibilitatea să sancționezi, astfel încât elevul să știe că poate să plătească pentru greșelile sale", a spus Iulian Cristache, președintele EDUPART.

