Schimbare din temelii a relaţiei client - companie, în domeniul energiei. Alessio Menegazzo (ENEL): Parteneriat. Asta vrea consumatorul

"E foarte important să înceapă discuţiile despre temele de mediu. Mediul şi energia au fost probabil considerate teme de nişă. E profund greşit. E vorba de dezvoltare socială. În momentul în care temele de mediu au devenit un factor extrem de important pentru lumea financiară, există un efect în cascadă care va determina ceea ce poate fi finanţat sau nu. De exemplu, anumite tehnologii considerate poluante nu vor mai fi finanţate.

Au fost nişte declaraţii extrem de dure de la BEI care a spus: ‚noi, de anul viitor, nu mai finanţăm proiecte cu gaz’. (...) Trebuie înţeles acest aspect că energia şi temele de mediu sunt un factor de progres şi de democratizare şi de aceea nu trebuie privite ca un sistem despre care cineva se gândeşte că funcţionează cum o făcea acum 20-30 de ani. Ori nu este aşa, totul a devenit un exerciţiu participativ. Altfel nu ne-am explica de ce a fost extrem de important subiectu liberalizării. Consumatorul începe să participe, nu mai este dispus să primească o factură şi cu asta-basta.

Consumatorul vrea să fie un participant activ, are un cuvânt de spus. Vrea să ştie dacă compania în care are încredere şi este furnizorul lui de utilităţi are nişte standarde de mediu, dacă se preocupă de dezvoltarea viitoare, dacă ceea ce face e corect din punctul de vedere al drepturilor omului sau al legilor salariale. E vorba de un parteneriat", a subliniat Alessio Menegazzo în cadrul dezbaterii ONLINE: Energy Forum: Liberalizarea pieței de energie și gaze: Consumatorul final, între agenda publică și planurile companiilor.

