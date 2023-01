Anul care tocmai a trecut a fost marcat de atacuri la adresa preoților, poate mai mult decât în alți ani. Știți deja scandalurile cu preoții Visarion Alexa sau Calistrat. Despre acest subiect am vorbit cu prof.dr. Paul Iulius Negoiță, preot la Biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Buzău.

A greși este omenește, indiferent cine suntem, indiferent ce meserie avem, dar când un preot greșește, oamenilor li se pare subiect senzațional, ca și când preoții sunt sfinți.

Oamenii sunt într-o mare eroare cu mersul la biserică, în sensul în care mulți merg acolo pentru preot, nu pentru Dumnezeu. Aleg o biserică doar pentru preotul care slujește acolo, pentru omul spectacol care spune predicile într-un mare stil, de Hollywood.



„Da, nimeni nu este de neclintit. Greșim și noi, uneori grav. Nu aș merge pe ideea că cineva are ceva cu Biserica și nici pe alegerea momentelor în care sunt date drumul la scandaluri astfel încât să fie mascate alte subiecte. Pur și simplu greșim și greșeala se transformă în subiect senzațional. Sunt însă convins că, dincolo de scandal, fiecare știe că Biserica este mult mai mult decât talentul sau păcatul unui preot. Biserica suntem noi, toți! Iertați-ne când greșim!”, a spus prof.dr. Paul Iulius Negoiță pentru DC News.

Puțini înțeleg că, de cele mai multe ori, duhovnicul nostru este cel puțin la fel de păcătos ca noi. Iar noi nu mergem să-i spunem lui că am mințit, că am preacurvit, că am trădat, ci lui Dumnezeu. Duhovnicul este doar un intermediar între noi și Dumnezeu, dar duhovnicul nu trebuie confundat niciodată cu Dumnezeu.

Faptul că și preoții greșesc nu trebuie să ne facă să ne îndoim de Biserica Ortodoxă Română, atâta timp cât, desigur, pornim de la ideea că oricine poate greși și un preot nu este cu nimic mai presus decât persoana care vine să arunce pietrele de pe umeri.

Marea greșeală este la credincioșii care aleg să vină la biserică pentru preot. Dumnezeu este peste tot: și la biserica din colțul străzii, și lângă marile centre universitare.

Și nu trebuie să blamăm biserica doar pentru câte un astfel de caz care mai apare din când în când. Biserica face bine omului atâta timp cât nu o dăm în fanatism.

Care a fost cel mai emoționant, de impact moment pentru dumneavoastră, anul acesta, la biserica la care slujiți?



„Mă emoționează foarte multe momente. Pot spune că vârful emoțiilor rezultate din evenimente excepționale a fost dat de ziua în care am ținut în brațe la botez un băiețel al cărui tată a murit înainte ca el să se nască. Ne-am privit în ochi și cred că amândoi ne-am întrebat.... de ce?! Nu pot uita ochii aceea albaștri....Am ținut în brațe un bărbat care va înfrunta singur totul!”, ne-a mai spus preotul.

