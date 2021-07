Scandal la Realitatea Plus! Deputat USR, despre Val Vâlcu: E singura voce autorizată să dea sfaturi!

Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu a validat discursul lui Val Vâlcu, ”singurul invitat la Realitatea Plus autorizat să dea sfaturi despre vaccinare”.

La emisiunea 100% de la Realitatea Plus, moderată de Laurențiu Botin, deputatul Emanuel Ungureanu (USR-PLUS), unul dintre invitați, a avut o atitudine de apreciere față de jurnalistul Val Vâlcu:

„Singura voce autorizată cu adevărat în această seară să vorbească despre vaccinare și să ne dea sfaturi este domnul Vâlcu. Atât, doar el! Noi, ceilalți, ne dăm cu părerea despre asta. El are informație, el s-a vaccinat și eu ascult de el în această seară. Eu m-am vaccinat, s-a vaccinat familia mea, mare parte din bolnavii cronici de care mă ocup ca asistent social de 20 de ani s-au vaccinat, s-a vaccinat fiica mea astăzi cu vaccinul anti-HPV și s-a vaccinat și cu cele două doze de Pfizer.

În platou, în această seară, există o voce autorizată care trebuie ascultată: Val Vâlcu. Restul... ne dăm cu părerea. Sunt studiouri în care există un singur om care este vocea rațiunii bazată pe știință și 6-7 persoane care vin cu conspirații, cu păreri, cu tot felul de lucruri“, a precizat Emanuel Ungureanu.

Declarațiile deputatului USR-PLUS au fost făcute după ce spiritele se încinseseră la Realitatea Plus pe marginea vaccinării împotriva Covid-19, unii dintre invitați nefiind de acord cu vaccinarea.

Alexandru Rafila, cea mai importantă clarificare despre valul 4 al pandemiei

Alexandru Rafila a vorbit marţi, 20 iulie, la Antena 3, despre numărul tot mai mic de români care se vaccinează, deşi România este ameninţată de valul 4 al pandemiei. Reprezentatul României la OMS a taxat afirmaţiile făcute de premierul Florin Cîţu, care spunea, în aprilie, că România îndeplineşte toate condiţiile să se ajungă la 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie.

„Trebuie să ne uităm puţin pe ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, ca să putem să ne dăm seama ce ne aşteaptă. Noi, în ultimele luni, în mod evident am avut un eşec al campaniei de vaccinare. Ştiţi bine declaraţia domnului prim-ministru am oprit pandemia, nu contează câţi s-au vaccinat - contează câte cazuri sunt şi aşa mai departe. Lucrul acesta a demobilizat şi mai mult oamenii, care oricum nu erau informaţi suficient, mai ales în mediul rural. (...) Acum am avut nevoie să vină comisarul european în România să ne spună că trebuie să intensificăm campania de vaccinare”, a zis Alexandru Rafila.

„Noi, de o săptămână, avem acel număr peste 1. Practic, dacă vrem să sperăm la o stabilizare sau la o reducere a numărului de cazuri, trebuie ca o persoană să nu îmbolnăvească mai mult de o persoană. Deci, raporul acesta supraunitar -1,7 este astăzi de exemplu şi arată că infecţia este în creştere. Dacă o să avem o dublare a numărului de cazuri în fiecare săptămână, atunci sigur că putem să discutăm despre valul 4. Eu sper să nu se întâmple, dar, pe de altă parte, trebuie să existe şi o responsabilitate, o asumare.

Dacă o să ajungem într-o nouă criză de sănătate publică, cineva ar trebui să îşi asume acest lucru, pentru că, nu poţi să spui că vaccinezi 5 milioane până la 1 iunie, după care spui că ai glumit şi că de fapt nu are niciun fel de importanţă”, a mai spus Alexandru Rafila.