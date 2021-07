Bunica lui Alex Velea, acuzații la adresa artistului: Și-au bătut joc! / E posibil să vorbești asemenea baliverne?

Mamaie Virginica, bunica lui Alex Velea, a făcut declarații dure despre artist și despre familia acestuia.

Femeia trăiește singură, într-o casă modestă din Craiova, și spune că nimeni din familie nu a mai trecut pe la ea, în ultimii 3 ani și că au uitat-o toți. Bunica lui Alex Velea are 86 de ani și susține că nu mai trage vreo speranță să-și vadă fiul sau nepotul, ajuns mare vedetă la București.

Cu toate acestea, mama lui Alex Velea, nora bunicii Virginica spune că femeia a refuzat să se mute la București, așa cum a făcut toată familia.

"Și-au bătut joc, dar există un Dumnezeu"

"Sunt atât de supărată, că nu am cuvinte să spun, când eu i-am ajutat cu de toate. Și-au bătut joc, dar există un Dumnezeu. Viața mea a fost munca și să văd de copiii lor. Cu nimeni din familie nu am mai vorbit de vreo trei ani, să mă întrebe ce fac, cum sunt. Doar vecinii mă mai ajută. Nu trebuia să facă așa, eu nu am făcut rău la nimeni, i-am dat de toate. Nu s-au întrebat dacă am bani pentru medicamente, cum mă simt. M-au ajutat vecinii. Ce să fac? Să mă milogesc? Vreau să mor liniștită", a declarat bătrâna, cu lacrimi în ochi, la Acces Direct.

"Alex nu a mai venit să mă vadă, m-am supărat pe el"

Despre Alex Velea, mamaie Virginica a dezvăluit că ea a fost cea care l-a îndrumat pe artist în primii pași în viață și chiar dacă Alex Velea are chipul bunicii tatuat pe piele, se pare că a fost prea ocupat cu Antonia și cu cei doi copii.

"Alex nu a mai venit să mă vadă, m-am supărat pe el. Am răcit la rinichi, plecam pe jos, prin iarnă grea, și mă ducem la el, să nu îl las singur acasă. Primii pași pe care i-a făcut, eu l-am învățat. L-am învățat de toate, să mănânce roșii, brânză. Îi mergea mai bine mintea lui Alex decât tatălui său. Nici nu mă întreabă dacă am bani sau nu", a mai spus octogenara.

În plus, mamaie Virginica a mai spus că are o pensie de 1.700 lei și că banii nu-i ajung, având în vedere că o parte din acești bani se duc pe medicamente, iar întreținerea este una destul de mare.

Ce spune Constanța Velea, mama lui Alex Velea

Mama cântărețului susține că bunica Virginica refuză, însă, orice soluție pentru a nu fi singură și preferă mai degrabă să stea cu vecinii.

Familia artistului i-a propus bătrânei să meargă la București împreună cu restul familiei, însă aceasta a refuzat. Femeia nu a fost de acord nici cu varianta de a sta la un cămin privat de bătrâni.

"În momentul în care nu am mai avut putere și forță nu am mai putut. Nu am putut să muncesc în două case. Nu sunt trei ani de când nu ne ducem. Soțul meu a mers înainte de pandemie lunar. Bunica, lucrurile astea, nu le spune. E posibil, după 40 de ani să vorbești asemenea baliverne? Spune că l-ai dat afară pe nepotul dumitale. Ăsta e motivul pentru care nu a mai fost la Craiova", a declarat mama lui Alex Velea în aceeași emisiune.