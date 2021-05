Cum a slăbit Sarmiza Andronic 11 kilograme în două luni și jumătate

Sarmiza Andronic a precizat, duminică, la Antena 3, că nu a ținut o „dietă minune”.

„Cuvântul dietă nu mi se potrivește la ceea ce fac acum. Este adevărat că am slăbit 11 kilograme în două luni și jumătate, dar este vorba despre un nou mod de viață, despre o alimentație mediteraneană pe care am învățat-o sub îndrumarea unui nutriționist grec, care m-a învățat cum să mănânc corect. M-a educat în ceea ce privește alimentația. Deci, nu va fi un mod de viață pe o scurtă durată, ci pe o durată lungă de timp”, a spus Sarmiza Andronic.

„De-a lungul timpului, am ținut mai multe diete care nu au funcționat. Asta nu este o dietă”, a subliniat Sarmiza Andronic la Antena 3.

„Mănânc un mic-dejun special, secretul este în acele gustări care vin după trei pe care le las să treacă între mese. Mănânc foarte multă verdeață, foarte multă salată. Nicio secundă nu renunț la proteină - așa m-a învățat nutriționistul. Am mare grijă la cât de multă apă beau și ce legume mănânc. De exemplu, eu nu am voie să mănânc roșii în acest moment. Mănânc tot ce este verde și nu sufăr deloc de foame. Mă simt foarte bine în pielea mea și am un alt tonus”, a explicat Sarmiza Andronic.

„Este foarte important că am fost la un nutriționist. Informațiile nu se iau de oriunde”, a conchis Sarmiza Andronic.

Tot la Antena 3, medicul nutriţionist Mihaela Bilic a povestit o întâmplare de la un parastas. „Era coana preoteasă, care, de câte ori mă întâlnea, mă întreba cum să facă să slăbească. Mi s-a părut atât de ciudat că mă întreba bând suc dintr-o sticlă. De față cu mine bea suc și mă întreba cum să slăbească. Și i-am spus: Draga mea, astăzi îți spun secretul! Vei slăbi mâncând trei covrigi pe zi, asta am făcut și eu în postul Crăciunului. A fost atât de șocată, încât replica i-a fost atât de simpatică... De care covrigi?!”, a povestit Mihaela Bilic în platoul Antena 3.

Ulterior, Mircea Badea a spus: „Apropo de asta, o fază foarte simpatică. Se duce Teo Trandafir, la un moment dat, la doctor și zice: Mă doare umărul aici, rău de tot când respir. Nu mai respira.”