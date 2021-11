Sărbătorile, cea mai obositoare perioadă pentru MAME

Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă încep odată cu debutul lunii decembrie, iar mamele sunt personajul principal și orchestrator al acestor pregătiri. Acestea își predau o parte din eforturile lor către lunga lista de treburi în continuă evoluție. Gândurile unei gospodine pot fi împărțite în mii de direcții: produse alimentare; invitații; Google: cei mai buni cartofi pentru piure; intoleranța la lactoză a mătușii; lista de cadouri; decorațiuni de sărbători; Google garnitură pentru friptură; mai multe invitații; mai multe produse alimentare; găsește fața de masă; cumpără haine noi pentru copii. Iar lista ar putea continua.

Toată imaginea perfectă a sărbătorilor are în spate efortul nestrămutat al mamelor și gospodinelor din fiecare casă, acele mese îmbelșugate la lumina lumânărilor, familiile îngrijit îmbrăcate și grămezi de cadouri împachetate în hârtie lucioasă. Mame foarte obosite, dintre care multe ar prefera să facă mult mai puține miracole de Crăciun și mult mai mult să primească miracole, scrie CNN.

„Diviziunea incorectă a muncii între femei și bărbați în ceea ce privește munca neremunerată rămâne femeilor, în ciuda progreselor în rândul forței de muncă. În perioadele fără vacanță, mamele fac de două-trei ori mai mult decât tații, iar sezonul sărbătorilor este un moment care exacerbează cu adevărat acest dezechilibru. Sondajul, precum și cercetările etnografice, arată că mai ales mama este cea care gestionează vacanțele”, a spus Haley Swenson, co-director al Better Life Lab.

Mamele ar trebui să își creeze propriile așteptări de sărbători

The Better Life Lab, un program al thinktank-ului New America care își propune să ridice valoarea îngrijirii domestice și să promoveze echitatea de gen, vrea să ajute, relatează CNN. Echipa Better Life Lab a creat o serie de experimente accesibile și ușor de implementat pentru a ajuta la distribuirea mai corectă a muncii emoționale și domestice din sezonul sărbătorilor între parteneri și familii.

Experimentul încurajează familiile să se gândească la ce tradiții contează cu adevărat pentru ei și care sunt cele care creează mai mult stres decât sens. Un alt experiment încurajează familiile să facă din cumpărarea de cadouri un proiect de grup.

„Întrebarea centrală în aceste conversații ar trebui să fie: Cum vrei să te simți? Și asta include pe toată lumea. Când familia discută despre vacanță, mama poate spune că vrea să se bucure de zi și că nu vrea să fie persoana stresată care țipă la toată lumea. Mamele ar trebui să se gândească la așteptările lor despre cum cred ele că ar trebui să arate sărbătorile și să ia în considerare de pe ce poziție vin. Sunt ale tale sau încerci să fii la înălțimea așteptărilor externe de a fi gospodina ideală, mama ideală și Martha Stewart, deodată? Odată ce ai acea idee despre cum vrei să arate ziua și cum vrei să te simți în timpul ei, atunci poți întreba: Care este munca care trebuie realizată pentru a crea acea stare? Și cum facem?”, a mai adăugat Brigid Schulte, co-director al Better Life Lab.