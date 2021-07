Şahtior Karagandy - FCSB, repriza secundă

Min 47: Tănase trimite cu capul peste poartă, după o centrare din stânga.

Min 45: A început repriza a doua.

Şahtior Karagandy - FCSB, prima repriză

PAUZĂ

Min 27: Bară pentru FCSB. Florin Tănase reclamă, însă, că a fost tras în careu şi cere penalty. Arbitrul nu dă nimic!

Min 11: Karagandy deschide scorul, după o mare greşeală a lui Andrei Vlad. Portarul FCSB-ului a scăpat mingea în faţă după un şut slab de la 16 metri.

Min 10: Ocazie mare pentru FCSB. Florin Tănase nu îl poate învinge pe portarul gazdelor.

Min 1: A început meciul.

În tur, pe Arena Națională, FCSB s-a impus la limită, 1-0. Autorul singurei reușite a partidei a fost Andrei Cordea, revelația lotului lui Dinu Todoran în acest start de sezon.

Șahtior Karagandy - FCSB, Echipele de start

Șahtior: Shatskiy - Gabyshev, Mawutor, Graf, Buivolov, Atanaskoski - Najaryan, Bukorac, Mitosevic - Sviridov, Shikavka

Rezerve: Trofimets - Sailauov, Tattybayev, Kybyray, Omirtayev, Nazymkhanov, Rustemovic, Nurseitov

FCSB: Vlad - V. Crețu, Al. Crețu, Vucur, Radunovic - Moruțan, Ov. Popescu, Fl. Tănase - Cordea, Ondrasek, Oct. Popescu

Rezerve: Straton - Haruț, Coman, Cristea, Stoica, Dumitru, Perianu, Oaidă, Musi, Șerban

Meciul se joacă în Armenia

Din cauza introducerii Kazahstanului pe lista roșie, ca urmare a creșterii numărului de infectări cu COVID-19 din această țară, returul dintre Șahtior Karagandy și FCSB se va disputa pe teren neutru, în Armenia, la Erevan.

Astfel, formația lui Dinu Todoran a fost avantajată. FCSB a făcut o deplasare cu aproximativ 1.000 de kilometri mai scurtă și va evolua pe un gazon natural, față de cel sintetic de la Karagandy. În plus, meciul se va disputa fără spectatori.

"Ne așteaptă un meci foarte greu, un meci de calificare. Avem avantajul din meciul tur și suntem conștienți de importanța jocului. Este un avantaj că jucăm pe un teren neutru că este și suprafața de iarbă. Dacă jucam la Karagandy, ar fi avut stadionul lor, terenul lor.

N-avem ce să facem, am văzut cu pandemia ce se întâmplă. Important e că se joacă. Mi-e frică de toată echipă. E o echipă care și-a menajat la ultimul joc jucătorii. Vor fi mai proaspeți decât noi. Noi am jucat acum trei zile, am depus un efort foarte mare", a spus Dinu Todoran, la conferința de presă premergătoare jocului de la Erevan, conform Digisport.ro.