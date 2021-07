S-a supărat Becali. Foc și pară pe FCSB: Cea mai rușinoasă înfrângere din istorie

FCSB a fost eliminată din Conference League, după ce a fost învinsă de Shakhtar Karagandy, la capătul a două manșe încheiate cu lovituri de departajare, scrie Mediafax.

Finanțatorul echipei bucureștene, George Becali, a declarat la ProX că este cea mai rușinoasă înfrângere din istoria fotbalului românesc. George Becali s-a arătat resemnat în discursul său de după meci, dar și nedumerit și neputincios în fața acestui eșec neașteptat.

”Bărbăție la echipă”

„Este o echipă ce nu avea cum să ne dea gol. Defapt, nici nu ne-a dat gol. Ne-am dat noi gol. Așa ceva nu am văzut în viața mea. Nu avem putere, bărbăție la echipă. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat, parcă e vrăjitorie”, a spus Becali la televiziunea care a transmis partida.

”Nu am ce să fac. Eu am greșit, am luat niște jucători...”, a mai spus finanțatorul FCSB, luând asupra sa responsabilitatea eșecului.

„Mă descurajează acest rezultat pentru că nu mai avem coeficient și nu mai avem capi de serie în edițiile viitoare ale cupelor europene. Trebuie să iau niște măsuri. Nu știu ce să zic. Nu mai aduc jucători. Mă gândesc să dau afară doi trei. Nu mai am încredere că putem câștiga campionatul”, a concluzionat dezamăgit George Becali.

FCSB a fost învinsă de Şahtior Karaganda cu scorul de 5-3 la loviturile de departajare, joi, în manşa secundă a turului al doilea preliminar, pe Stadionul Vazghen Sargsian din Erevan, într-un meci în care echipa kazahă s-a impus şi după prelungiri, cu 2-1 (1-0, 2-1), scrie Agerpres.



FCSB a câştigat cu 1-0 meciul din prima manşă, pe Arena Naţională, însă din acest sezon nu mai este valabilă regula dublării golurilor marcate în deplasare, la scor egal la finalul partidei retur urmând să se dispute prelungiri, iar dacă egalitatea persistă să se execute lovituri de departajare.



În timpul regulamentar, pentru kazahi au marcat Mihail Gabîşev (11) şi Aidos Tatîbaev (90+1), respectiv Florinel Coman (76). La loviturile de departajare, singurul care a ratat a fost Olimpiu Moruţan.

Favorită fără dubii





Deşi era favorită fără dubii în faţa modestei echipe din Kazahstan, FCSB a fost surprinsă în min. 11, când Bukorac a şutat din afara careului, Vlad a gafat şi a respins în faţă, iar Gabîşev a fost mai rapid decât fundaşii bucureştenilor şi a trimis în plasă.



Vicecampioana României a fost surprinsă de această turnură a unui meci pe care îl avea în mână. Roş-albaştrii au controlat jocul, însă Şahtior s-a apărat organizat şi supranumeric, lăsând puţine şanse jucătorilor pregătiţi de Dinu Todoran.



Radunovic a avut două şuturi bune de la distanţă (13), primul respins de portar, iar al doilea un pic alături (23). Al. Creţu (21) a şutat din întoarcere, însă a fost imprecis. O mare ocazie a avut Tănase (27), dezechilibrat la 6 metri, reluând în bară.



FCSB a continuat să domine jocul şi în repriza secundă, dar Tănase a trimis cu capul peste poartă (47), Oct. Popescu (50) a şutat pe lângă poartă, iar Oaidă (67) a reluat şi el peste poartă din mijlocul careului.



Kazahii au avut şi ei câteva oportunităţi, dar Vlad a respins şuturile lui Omirtaev (69) la colţul scurt şi Şikovka (73) de la 18 metri.

Egalare în minutul 76





FCSB a reuşit egalarea în min. 76, după o frumoasă combinaţie pe traseul Tănase - Oaidă - Coman, ultimul marcând de la 11 metri, după un dribling.



Şahtior a căutat golul care să ducă meciul în prelungiri, iar FCSB a părut mulţumită de un rezultat de egalitate şi a încercat să îl apere. Omirtaev (84) a reluat pe lângă ţintă din 6 metri, la centrarea lui Atanaskoski, apoi Tatîbaev a trimis în bară din apropiere (90+1) şi tot el a marcat după o minge lungă a portarului Şaţki, deviată greşit de Vucur (90+1).



FCSB a mai avut o şansă de a tranşa calificarea, dar şutul lui Cordea (90+5) de la 17 metri, prins de Şaţki.



În prelungiri, fiecare formaţie a mai avut o ocazie, dar Omirtaev (97) nu a ajuns la şutul-centrare al lui Kibirai în faţa porţii, iar Dumitru (113) a şutat pe lângă poartă din careu.

Lovituri de departajare





La loviturile de departajare, Vlad a fost aproape să apere în două rânduri, dar nu a reuşit, Edin Rustemovic, Stefan Bukorac, Ivan Graf, David Atanaskoski şi Aidos Tatîbaev transformând fiecare. De la FCSB au înscris Florinel Coman, Alexandru Creţu şi Stipe Vucur, iar Moruţan a executat modest şi Igor Şaţki a apărat.



Partida Şahtior Karaganda - FCSB se dispută la Erevan, deoarece Kazahstanul a fost introdus pe lista roşie, ca urmare a creşterii numărului de infectări cu COVID-19 din această ţară.