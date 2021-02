S-a luptat două ore cu un crocodil și a scăpat cu viață

Comisarul districtului Nkasi, Said Mtanda, a declarat că reptila l-a atacat pe bărbatul identificat drept Thomas Kasagama, un locuitor din satul Kabwe, în timp ce acesta se scălda în lacul plin cu crocodili, transmite Agerpres.



"Bărbatul a fentat moartea după ce s-a luptat timp de două ore cu crocodilul şi ulterior a fost salvat de trecători", a spus oficialul, adăugând că incidentul s-a produs vineri, în jurul orei locale 17:00.



Vorbind de pe patul de spital, Kasagama a declarat pentru un ziar local că reptila l-a atacat la scurt timp după ce a intrat în lac. "Când mi-am dat seama că mă aflu în pericol am decis să înot în ape mai adânci unde crocodilul nu avea cum să reziste. Am început să lupt pentru a scăpa de crocodil", a povestit el.



Bărbatul a spus că a ţipat, alertând oamenii de pe uscat să intervină pentru a-l salva. "Când am fost salvat, crocodilul mă rănise deja la piciorul stâng şi la coastele din partea stângă", a adăugat Kasagama.