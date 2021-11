Ruxi de la "Bravo, ai stil!", amintiri dureroase: Îmi doream ca bărbații să mă iubească. Este crunt să trăiești așa

"Abia la 34 de ani am realizat că eu trăiam ghidată de traumele mele și căutam să hrănesc aceste traume, nu iubirea sănătoasă. Relație toxică înseamnă să trăim cu un om de care sunt „îndrăgostite traumele noastre. Nu este nimic sănătos în asta, nu e dragoste. Iubirea nu e un bărbat care te chinuie fizic și/sau psihic, dar multe dintre noi o percepem astfel din cauza modului în care am fost crescute, educate, în care am primit sau nu afecțiunea de care aveam nevoie", a spus Ruxi, într-un interviu pentru viva.ro.

"O perioadă m-au afectat (n.r. relațiile toxice) mult la nivel psihic, pentru că îmi doream ca bărbații să mă iubească. Este crunt să trăiești așa. Repercusiunea cea mai mare a fost că am REALIZAT asta într-un final și am înțeles de ce urmăm același tipar și la ce trebuie să lucrez pentru a avea relații sănătoase", a mai spus ea.

"Am crescut într-o perioadă în care cei mai mulți dintre noi, copii la acel moment, nu am primit atenția, afecțiunea necesare, provenim din familii cu deficit emoțional. Pentru părinții acelor vremuri contau nevoile de bază, cele primare, să ne asigure hrană, haine. Nevoile emoționale erau un moft, dar nu îi condamn, așa erau timpurile, nici nu aveau multe informații legate de acest aspect. Părinții de astăzi sunt mult mai atenți la nevoile afective și mă bucură acest lucru", a spus Ruxi.

Cine este Ruxi de la "Bravo, ai stil!"

Ruxi Opulenta sau Roxana Erdei, pe numele ei real, a devenit cunoscută în mediul online în perioada în care făcea parte din proiectul LikeOne, alături de Creața. Ulterior, cele două au decis să pornească pe drumuri separate, chiar dacă se bucurau de un succes fantastic, scrie Kanal D.

În urma separării, Ruxi a preluat contul de YouTube LikeOne, în timp ce Creața a rămas cu paginile de Facebook și Instagram. Vedeta este urmărită în prezent de 513 mii de persoane pe instagram, acolo unde postează fotografii din vacanțe, dar și diferite imagini și filmulețe amuzante, aceasta fiind cunoscută pentru că are un simț al umorului foarte bine dezvoltat.

Ruxi Opulenta este, de fapt, un personaj pe care Ruxi a reușit să îl contruiască de-a lungul timpului. Ruxi Opulenta este un vlogger de succes, influencer și creator de conținut, aceasta desfășurându-și activitatea în mediul online.

Dacă pe rețelele de socalizare le prezintă celor care o urmăresc un personaj, în realitate, Ruxi Opulenta este complet diferită, iar cei care vor urmări sezonul 7 al emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” o vor putea descoperi așa cum este ea în realitate. Puțini știu că Ruxi Opulenta este pasionată de modă, însă analizându-i profilul de instagram, este evident că vedeta este preocupată de stil și că încearcă să își aleagă ținutele astfel încât să iasă în evidență.