Rusia, suspectă de accesarea a mii de emailuri ale Departamentului de Stat

Este vorba de al doilea atac cibernetic cunoscut, susţinut de Kremlin, care a vizat serverul de emailuri al Departamentului de Stat în ultimii zece ani.

Hackerii au accesat emailuri din cadrul Oficiului pentru Afaceri Europene şi Eurasiatice şi din cadrul Oficiului pentru Afaceri Est-Asiatice şi Pacifice. Nu este clar deocamdată dacă a fost accesată şi reţeaua de informaţii clasificate a Departamentului de Stat.

Este prima dată când acest incident, produs în anul 2020, a fost dezvăluit. Nu este clar dacă atacurile cibernetice asupra Departamentului de Stat fac parte din campania de spionaj care a vizat reţele informatice guvernamentale federale şi reţele private prin utilizarea unui software dezvoltat de compania IT SolarWinds. Potrivit cotidianului The Washington Post, Departamentul de Stat a utilizat software-ul SolarWinds.

"Departamentul de Stat asumă cu seriozitate responsabilitatea protejării informaţiilor proprii şi aplică în continuu modalităţi de garantare a securităţii informaţionale. Din aceste motive, în acest moment, nu putem vorbi despre caracterul ori scopul presupuselor incidente de securitate cibernetică", a comunicat Departamentul de Stat.

Preşedinţia SUA "nu face comentarii despre agenţii specifice", a transmis, la rândul său, Anne Neuberger, adjunct al consilierului prezidenţial pentru Securitate Naţională responsabil de domeniul Cibernetic şi de Tehnologii Emergente.

"Unele agenţii federale au fost vizate de atacuri cibernetice în ultimul an. În cadrul analizei Administraţiei SUA asupra cazului SolarWinds, am depistat vulnerabilităţi majore în apărarea cibernetică la agenţiile guvernamentale federale. Am identificat cinci domenii specifice de modernizare a securităţii cibernetice, agenţiile au fost evaluate în baza acestor criterii şi sunt implementate planuri de optimizare prin finanţare rapidă şi achiziţionare de tehnologii pentru remedierea vulnerabilităţilor şi modernizarea abordării în materie de securitate cibernetică", a explicat Anne Neuberger.

Atacul cibernetic asupra emailurilor Departamentului de Stat indică faptul că hackerii ruşi au accesat mai multe materiale guvernamentale decât se ştia public până acum. Secţiile vizate sunt active în domenii care au legătură cu aliaţi SUA, inclusiv din cadrul NATO şi din Europa, precum şi cu parteneri din zona Indo-Pacifică.

Instituţii guvernamentale ruse au sustras frecvent date din reţelele de comunicaţii private din SUA în eforturile de a genera disensiuni, o strategie utilizată în principal înaintea scrutinului prezidenţial din 2016.

Comunitatea serviciilor de informaţii din SUA a acuzat public Preşedinţia Rusiei de organizare a atacului cibernetic SolarWinds, care a vizat anul trecut cel puţin nouă agenţii guvernamentale federale din SUA şi zeci de companii private.

În decembrie 2020, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a negat că Rusia ar fi responsabilă de acest atac informatic, catalogând acuzaţiile drept "lipsite de fundament".