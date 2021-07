Rusia declară „agent străin” site-ul The Insider, colaborator al Bellingcat

Potrivit Agerpres, The Insider a fost adăugat pe lista cu "agenţi străini" întrucât organizaţia este înregistrată în Letonia. În aprilie şi mai, două renumite media ruse - Meduza şi Vtimes - au fost declarate "agenţi străini", calificativ ce le-a privat de publicitate, ceea ce a provocat închiderea Vtimes după câteva săptămâni. Mai mulţi jurnalişti de la site-ul de investigaţie Proekt, declarat săptămâna trecută "indezirabil" şi de facto interzis de autorităţi, a fost adăugat vineri pe lista cu "agenţi străini" publicată pe site-ul Ministerului rus al Justiţiei.



The Insider a fost fondat în 2013 de către Roman Dobrohotov, un militant politic de 37 de ani, care a condus în tinereţe mişcarea de opoziţie "Noi". Site-ul a publicat mai multe anchete realizate în colaborate cu site-ul de investigaţie Bellingcat despre otrăvirea fostului agent dublu Serghei Skripal în 2018 în Marea Britanie, asasinarea la Berlin a unui georgian de origine cecenă în 2019 sau otrăvirea lui Aleksei Navalnîi în august 2020 , acuzând de fiecare dată autorităţile ruse.

Redacția își va menține politica editorială

"Redacţia va continua să lucreze în componenţa sa actuală şi va menţine politica editorială", a indicat The Insider într-un comunicat. The Insider "va funcţiona aşa ca înainte", a asigurat într-o declaraţie pentru media de opoziţie media MBKh, Roman Dobrohotov, explicând că site-ul are sediul în Letonia, nu are un birou în Rusia şi că "toate aceste legi nebuneşti nu se aplică pentru The Insider".



În Rusia, organizaţiile sau persoane inluse pe lista "agenţilor străini" trebuie - potrivit unei legi din 2012 - să se înregistreze pe lângă autorităţi, să efectueze proceduri administrative greoaie şi să indice clar acest statut în publicaţiile lor.

Rusia este acuzată că suprimă libertatea de exprimare

Rusia este acuzată de la venirea la putere a lui Vladimir Putin în 2000 de suprimarea oricărei forme de libertate de expresie la televiziune, dar mass-media online au reuşit mult timp să funcţioneze relativ liber.



Pe măsura ce audienţa lor a crescut, în special în rândul generaţiilor mai tinere, au fost vizate la rândul lor, iar autorităţile au început să strângă şurubul în privinţa acestora de la începutul anului, ceea cea coincis cu revenirea în Rusia a opozantului nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, din Germania, unde se tratase timp de mai multe luni după ce fusese otrăvit în luna august trecut cu agent neurotoxic Noviciok. De atunci, Navalnîi este încarcerat.