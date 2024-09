Rusia are un proiect secret de drone de război în China. NATO, reacții prin oficialii americani

Rusia a stabilit un program de arme în China pentru a dezvolta și produce drone de atac cu rază lungă de acțiune. Acestea ar urma să fie utilizate în războiul împotriva Ucrainei, potrivit a două surse de la o agenție europeană de informații și documente analizate de Reuters.

IEMZ Kupol, o filială a companiei ruse de stat Almaz-Antey, a dezvoltat și testat în zbor un nou model de dronă, numit Garpiya-3, în China, cu ajutorul specialiștilor locali, conform unui document trimis de Kupol către Ministerul rus al Apărării la începutul acestui an, în care descrie activitatea sa.

Kupol a informat ministerul apărării, într-o actualizare ulterioară, că a reușit să producă drone, inclusiv modelul G3, la scară largă într-o fabrică din China, astfel încât aceste arme să poată fi folosite în cadrul „operațiunii militare speciale” din Ucraina, termenul folosit de Moscova pentru război.

"Dacă ne uităm la ceea ce China a livrat până acum, au fost în mare parte bunuri cu dublă utilizare, care ar putea fi folosite în sisteme de armament"

Kupol, Almaz-Antey și Ministerul rus al Apărării nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Ministerul de Externe al Chinei a declarat pentru Reuters că nu era la curent cu un astfel de proiect, adăugând că Beijingul are măsuri stricte de control asupra exportului de drone sau vehicule aeriene fără pilot.

Fabian Hinz, cercetător la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, un think tank din Londra specializat în apărare, a afirmat că livrarea UAV-urilor din China către Rusia, dacă va fi confirmată, ar reprezenta o evoluție semnificativă.

„Dacă ne uităm la ceea ce China a livrat până acum, au fost în mare parte bunuri cu dublă utilizare - componente, subcomponente care ar putea fi folosite în sisteme de armament,” a spus el pentru Reuters. „Acesta este ceea ce s-a raportat până acum. Dar nu am văzut documentate, cel puțin în surse deschise, transferuri de sisteme de arme complete.”

Cu toate acestea, Samuel Bendett, cercetător senior adjunct la Center for a New American Security, un think tank din Washington, a menționat că Beijingul ar fi reticent în a se expune sancțiunilor internaționale pentru sprijinirea mașinii de război a Moscovei. El a subliniat că este nevoie de mai multe informații pentru a stabili cu certitudine dacă China găzduiește producția de drone militare rusești.

Casa Albă și NATO, "profund îngrijorate" - "China nu poate continua să alimenteze cel mai mare conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial până în prezent"

Consiliul Național de Securitate al Casei Albe a declarat că este profund îngrijorat de raportul Reuters despre programul de drone, menționând că pare să fie un caz în care o companie chineză oferă "asistență letală" unei firme ruse sancționate de SUA.

Casa Albă nu a văzut nimic care să sugereze că guvernul chinez era conștient de tranzacțiile implicate, dar a adăugat că Beijingul are responsabilitatea de a se asigura că firmele sale nu oferă "ajutor letal" Rusiei și armatei sale.

Întrebat despre raportul Reuters, un purtător de cuvânt al NATO a declarat prin email: „Aceste rapoarte sunt extrem de îngrijorătoare, iar Aliații consultă această chestiune.”

„Guvernul chinez are responsabilitatea de a se asigura că firmele sale nu oferă asistență letală Rusiei,” a adăugat purtătoarea de cuvânt, Farah Dakhlallah. „China nu poate continua să alimenteze cel mai mare conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial până în prezent fără ca acest lucru să îi afecteze interesele și reputația.”

Ministerul de Externe al Marii Britanii a cerut Chinei să înceteze să ofere sprijin diplomatic și material pentru efortul de război al Rusiei

Ministerul de Externe al Marii Britanii a cerut Chinei să înceteze să ofere sprijin diplomatic și material pentru efortul de război al Rusiei.

„Suntem extrem de îngrijorați de rapoartele că Rusia produce drone militare în China,” a declarat un purtător de cuvânt.

„Aceasta se adaugă la un corp în creștere de dovezi din surse deschise care arată că diverse companii chineze sprijină invazia ilegală a Ucrainei de către Rusia. Furnizarea de arme ar fi o contradicție directă cu declarațiile Chinei conform cărora nu va oferi arme părților implicate în conflict”, a continuat acesta.

Conform rapoartelor trimise de Kupol către Ministerul rus al Apărării, modelul G3 poate călători aproximativ 2.000 km (1.200 mile) cu o sarcină utilă de 50 kg (110 livre). Mostre de G3 și alte modele de drone fabricate în China au fost livrate din Kupol în Rusia pentru teste suplimentare, cu implicarea experților chinezi.

Documentele nu identifică specialiștii chinezi implicați în proiectul menționat, iar Reuters nu a reușit să stabilească identitatea lor.

Kupol a primit șapte drone militare fabricate în China, inclusiv două G3, la sediul său din orașul rusesc Izhevsk, conform a două documente revizuite de Reuters, care sunt facturi trimise către Kupol în vara aceasta de o firmă rusă despre care două surse din serviciile de informații europene au spus că servește ca intermediar cu furnizorii chinezi. Facturile, dintre care una solicită plata în yuani chinezești, nu specifică datele de livrare sau furnizorii din China.

Cele două surse de informații au spus că livrarea mostrelor de drone către Kupol este prima dovadă concretă pe care agenția lor a găsit-o privind UAV-uri întregi fabricate în China și livrate Rusiei de la începutul războiului din Ucraina în februarie 2022.

Sursele au solicitat să nu fie identificate nici ele, nici organizațiile lor din cauza sensibilității informațiilor. De asemenea, au cerut ca anumite detalii legate de documente să fie reținute, inclusiv datele lor precise.

Sursele au arătat Reuters cinci documente în total, inclusiv două rapoarte ale Kupol către ministerul apărării din prima jumătate a anului și cele două facturi, pentru a susține afirmațiile lor despre existența unui proiect rusesc în China.

Rapoartele Kupol nu oferă locații mai precise pentru siturile legate de proiect. Reuters nu a putut determina dacă Ministerul Apărării a dat companiei undă verde pentru a continua producția în serie.

Beijingul a negat în repetate rânduri că diverse companii ale sale au furnizat arme Rusiei pentru utilizare în Ucraina, afirmând că țara rămâne neutră, conform CNBC.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News