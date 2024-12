Rusia a lovit cu o rachetă balistică un bloc de locuințe din centrul Ucrainei chiar în Ajunul Crăciunului - VIDEO

VEZI ȘI: Adevărul despre Mariupol, oraș din Ucraina. Cum e posibil să arate mai bine după război, în timpul ocupației ruse, decât înainte?! video

O persoană a fost ucisă și 11 au fost rănite în urma unei lovituri cu o rachetă balistică asupra unui bloc de apartamente din orașul Kryvyi Rih din centrul Ucrainei, au anunțat marți autoritățile locale, iar Kievul a condamnat atacul din Ajunul Crăciunului.

„Monștrii au lovit direct un bloc de locuințe cu patru etaje și 32 de apartamente”, a scris pe Telegram șeful administrației militare a orașului, Oleksandr Vilkul.

Un bărbat al cărui corp a fost scos de sub dărâmături nu a putut fi resuscitat de medici, a declarat guvernatorul regional Serhiy Lysak.

„În timp ce alte țări ale lumii sărbătoresc Crăciunul, ucrainenii continuă să sufere din cauza nesfârșitelor atacuri rusești”, a scris pe Telegram ombudsmanul ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets.

Guvernatorul Lysak a postat fotografii cu salvatori care scotocesc printr-o grămadă mare de moloz, recuperând o persoană acoperită de praf și urcând-o într-o ambulanță.

„S-ar putea să fie încă oameni sub dărâmături”, a scris el cu puțin înainte de ora locală 18:00, la mai mult de două ore după lovitură.

Kryvyi Rih, orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, este un oraș siderurgic cu o populație de peste 600000 de locuitori înainte de război.

CITEȘTE ȘI: Cazul Kolesnikov, confesiunea unui trădător pentru Rusia: Nu am făcut asta pentru bani, ci împotriva guvernului

Periferia sa sudică se află la aproximativ 65 km de cel mai apropiat teritoriu ocupat de Rusia și a fost în mod regulat ținta atacurilor cu rachete rusești în timpul războiului.

Rusia susține că nu vizează în mod deliberat civili, deși mii de persoane au fost ucise de când Moscova și-a lansat invazia în 2022, transmite agenția de presă Reuters.

Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!

⚡️Russia strikes apartment building in Kryvyi Rih on Christmas Eve, at least 7 injured. pic.twitter.com/GRGDwD4hSV