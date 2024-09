Rusia a început contraofensiva în Kursk și anunță recucerirea a 10 sate. Imaginile zilei cu soldații ucraineni capturați / video

Confirmând că trupele au intrat în ofensivă, comandantul rus, generalul-maior Apti Alaudinov, a susținut că forțele au preluat controlul în aproximativ 10 așezări din regiunea Kursk, a informat agenția de știri de stat rusă TASS citată de Sky News.

„Situația este bună pentru noi”, a declarat generalul-maior Apti Alaudinov, care conduce forțele speciale Akhmat din Cecenia, care luptă la Kursk.

„Un total de aproximativ 10 așezări din regiunea Kursk au fost eliberate”, a adăugat el.

Într-o actualizare suplimentară a luptelor, guvernatorul regional al regiunii Kursk, Alexei Smirnov, a estimat că pagubele economice totale cauzate de invazia surpriză a Ucrainei sunt de cel puțin 85 de miliarde de ruble (aproximativ 710 milioane de lire sterline).

El a adăugat că peste 150.000 de persoane au fost evacuate în regiune de la începutul atacului.

Pe rețeaua de socializare X au apărut în ultimele ore imagini cu militari ucraineni capturați în Kursk și cu lupte în zona localității Snagost.

