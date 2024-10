Rusia a cucerit orașul Vuhledar din Ucraina / video

Imaginile geolocalizate publicate pe 30 septembrie și 1 octombrie arată forțe rusești care arborează steaguri ale Federației Ruse și operează liber în diferite părți ale Vuhledar, iar milbloggeri ruși au susținut la 1 octombrie că forțele ruse au capturat orașul, a precizat Institutul pentru Studiul Războiului.

Un militar ucrainean a raportat la 1 octombrie că o parte a grupării de forțe ucrainene a efectuat o retragere planificată din Vuhledar pentru a evita încercuirea, iar milbloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au început să se retragă din Vuhledar de pe 30 septembrie.

Milbloggeri ruși au susținut că forțele ruse nu au interzis complet rutele de ieșire ucrainene înainte ca forțele ucrainene să se retragă, dar că artileria și dronele ruse au provocat pierderi la retragerea personalului ucrainean.

Cu toate acestea, amploarea victimelor ucrainene este necunoscută în acest moment, dar rapoartele pe scară largă despre retragerea ucrainenilor sugerează că contingentul mai mare a evitat probabil o încercuire a Rusiei care ar fi generat victime mai mari.

Surse ruse au creditat elemente ale Brigăzii 40 Infanterie Navală rusă (Flota Pacificului, Districtul Militar de Est [EMD]), Brigăzii 36 de pușcași motorizate (Armata 29 de arme combinate [CAA], EMD), Brigăzii 5 de tancuri și Brigăzii 37 de pușcăși motorizate (ambele părți) din 36 CAA, EMD), Regimentul 430 de puști motorizate (probabil o unitate mobilizată a 29 CAA) și Brigada 14 Spetsnaz (Forțele speciale ale Direcției principale a Statului Major al Forțelor Armate Ruse [GRU]) pentru ocuparea directă sau sprijinul indirect la cucerirea Vuhledar.

Surse ruse au susținut, de asemenea, că forțele ruse au continuat să avanseze spre vest de Vodyane (la nord-est de Vuhledar).

Ocuparea orașului Vuhledar de către Rusia urmează unei serii de atacuri rusești costisitoare și eșuate în apropierea așezării în ultimii doi ani și jumătate.

Unele surse ruse și-au exprimat îndoielile că forțele ruse vor putea avansa rapid și vor realiza progrese semnificative din punct de vedere operațional imediat după ocuparea Vuhledar. Unii milbloggeri ruși au remarcat că nu se așteaptă ca linia frontului să se prăbușească în urma cuceririi localității, invocând pozițiile defensive ucrainene la nord-est de Vuhledar și necesitatea ca forțele ruse să curețe complet Vuhledar pentru a-l face o poziție utilizabilă din care să poată lansa viitoare atacuri.

Confirmed. Russia has fully occupied Vuhledar. Russian units from the 36th Separate Guards Motor Rifle Brigade raised their flag over the Vuhledar City Council. Ukrainian forces have withdrawn to Bohoyavlenka, north of Vuhledar. pic.twitter.com/q2OZueh9Gc

The suffering that the men of the 72nd Mechanized Brigade have gone thru defending Vuhledar for the past two years without relief is unimaginable . They are very brave men who should hold their heads high. They did their best. pic.twitter.com/5XHfcZrLYA