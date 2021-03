RUPTURĂ PNL - USR. Clotilde Armand: E o schizofrenie care mă depăşeşte / ÎNREGISTRARE

Într-o şedinţă a administraţiei de la Sectorul 1, primarul Clotilde Armand a folosit total nepotrivit denumirea unei afecţiuni grave care afectează grav şi le face viaţa un calvar multor oameni.

Clotilde Armand a folosit termenul de schizofrenie într-un dialog cu consilierii PNL. De altfel, se vede tot mai clar ruptura dintre PNL și USR.

Iată ce a spus, în şedinţă, Clotilde Armand:

"Şedinţa aceasta am creat-o la cererea dumneavoastră. În ultima şedinţă a Consiliului Local aţi spus că vreţi să retragem câteva proiecte ca să aveţi câteva zile în plus să le studiaţi. Ştiaţi foarte bine, pentru că s-a spus atunci, că pe 31 martie trebuie depuse aceste proiecte, trebuie depus acest proiect pentru a obţine fonduri europene. Am agreat să retrag proiectul şi am spus: 'OK, dar va trebui o şedinţă de îndată'. Aţi spus:'Da,da,da, aşa facem. Şi acum veniţi şi spuneţi că nu sunteţi de acord.... E o schizofrenie care mă depăşeşte. Acuma...'"

"Doamna primar, vă rog frumos să nu folosiţi astfel de cuvinte", îi răspunde un consilier aflat la şedinţă.

"Lăsaţi-mă să vorbesc totuşi!", a mai spus Clotilde Armand.

"A se confirma jignirea cu care doamna primar a început. (...) Vă rog frumos să vă cereţi scuze!", se mai aude vocea de bărbat.

"Aoleu...", mai apucă să spună primarul Clotilde Armand.

Cei din PNL au fost uimiți de această reacție. Este pentru a două oară când aceștia refuză să îi voteze proiectele primarului Clotilde Armand, motiv pentru care aceasta a izbucnit.

Ce este schizofrenia

"Schizofrenia este o boală psihică severă, care se caracterizează prin simptome psihotice, important declin funcțional și prin deficit cognitiv. Schizofrenia este o afecțiune debilitantă cu evoluție cronică, cu impact sever asupra funcționării pacientului și familiei sale precum și cu importante costuri pe termen lung. Cele mai comune simptome ale schizofreniei sunt halucinațiile, ideile delirante, dezorganizarea gândirii și a comportamentului. (...) Schizofrenia este o boală cronică, care începe lent și necesită tratament de lungă durată. Ea nu se vindecă total. Se asociază cu numeroase comorbidități atât psihiatrice (depresie, tulburări adictive, deteriorare cognitivă), cât și somatice (hiperprolactinemia, disfuncții sexuale, boli cardiovasculare, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială)", potrivit bioclinica.ro.