Roxana Vancea este însărcinată. Sexul bebelușului și numele ales

Invitată în platoul emisiunii 'Teo Show' de la Kanal D alături de soțul ei, Dragoș Paiu, și de fiul ei vitreg, Roxana Vancea a dezvăluit că este însărcinată în trei luni și jumătate.

'Dragoș e foarte fericit, ne-am dorit mult asta. El a renunțat șapte luni să mai ia suplimentele pentru sală. Ne-am făcut analizele amândoi și am și aflat că am rămas însărcinată. S-a întâmplat foarte repede. Înainte am făcut teste de ovulație. Eu, în trecut, când mă îngrășasem, am avut probleme cu ovulația. Am făcut nu știu câte teste, două-trei odată, au ieșit toate pozitive. Așa l-am anunțat: era pe canapea și m-am dus cu testul la el' a mărturisit fosta asistentă TV.

Ea a precizat că s-a simțit foarte rău în prima lună și a început să aibă probleme cu spatele, pentru că sânii i-au crescut foarte mult în volum.

'Mi-a fost rău în prima lună când am rămas însărcinată. Aveam grețuri. După două luni, nu am mai avut nimic. Nu mai am voie să fac abdomene. Medicul mi-a zis că în trimestrul doi o să mă simt ca o femeie normală, iar în trimestrul trei va fi mai greu. O să am dureri de spate pentru că mi-au crescut foarte mult sânii și eu sunt foarte slabă', a adăugat Roxana Vancea.

Sexul bebelușului și numele ales

Medicul care îi monitorizează sarcina i-a spus că, în proporție de 75%, ea și Dragoș Paiu vor avea un băiețel.

'Am rămas însărcinată imediat după cele șase luni de pauză de suplimente ale lui Dragoș. Dar, recunosc, îmi făceam teste în fiecare zi în acea lună, până când am rămas însărcinată și a ieșit testul pozitiv. (…). Am făcut morfologia, iar acolo medicul mi-a spus că, în proporție de 75%, vom avea un băiețel', a spus Vancea pentru Fanatik.

Roxana Vancea a mai povestit că 'Milan (n.red. fiul ei vitreg) a ales numele Ayan.

'Și nouă ne-a plăcut și cum sună: Milan și Ayan sunt două nume mai deosebite', a mai spus ea.