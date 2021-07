Românii, lăsați de izbeliște în frauda cu telefoanele. Țara în care nimeni nu are ce să facă și nimeni nu răspunde de nimic

Aceste apeluri externe frauduloase sunt problematice fiindcă o persoană mai curioasă sau o alta mai neinformată în legătură cu cele mai noi escrocherii poate ajunge să plătească sume mari în caz că intră în jocul lor. Aici vorbim despre facturi la telefonie mobilă „umflate” cu sute de lei, iar odată ce s-a ajuns acolo, situația este greu de remediat.

După ce au fost cazuri de apeluri suspecte în rândul redacției noastre, am decis să intrăm în amănunt cu subiectul și să vedem concret care sunt sfaturile, opiniile și soluțiile pe care ni le oferă companiile de telefonie mobilă din România, dar și autoritățile competente.

Vodafone România

Am început cu Vodafone România, rețeaua mobilă pe care am primit în cadrul redacției apeluri din Tunisia. Am avut surpriza neplăcută să aflu, după multe încercări și minute pierdute în centrală, că operatorii Vodafone sunt aproape imposibil de contactat din afara rețelei, astfel că nu am putut comunica pe această cale cu un reprezentat al companiei.

În consecință, am luat legătura cu Vodafone România pe cale oficială, prin formular de presă, iar acum așteptăm răspuns. Nu există un număr de contact cu presa.

Orange România

Când vine vorba despre a doua rețea de telefonie vizată, de această dată am reușit să intrăm în contact cu un operator chiar dacă nu eram abonați. Discuția nu a fost totuși una lungă, fiindcă operatorul cu care am vorbit, deși era amabil, nu a dorit să-mi ofere soluții concrete pentru problema apelurilor externe frauduloase. Acesta nu a dorit nici să-mi confirme, nici să-mi infirme că abonații Orange trec prin aceleași situații și mi-a recomandat să blochez orice număr care m-ar agasa.

Pe cale oficială, am solicitat departamentului de relații publice al Orange România să-mi răspundă la întrebările cheie ale acestei anchete. Nici aici nu există număr pentru presă.

Telekom România

Din nefericire, nici această rețea de telefonie mobilă nu facilitează accesul în centrală și dialogul cu un operator în cazul celor care nu sunt abonați. Încercând în zadar să dau de un reprezentant al companiei care să mă îndrume către rezolvarea problemei, am decis să solicit din nou, pe cale oficială, informații despre situație.

Opinia unui avocat

Avocatul Gheorghe Piperea a fost de acord să ne explice cum se pot apăra românii de aceste fraude, din punct de vedere juridic.

„În primul rând, cetățenii să nu mai sune înapoi la acele telefoane care par ciudate, iar în al doilea rând să facă plângeri penale împotriva celor care au sunat. De asemenea, să conteste în justiție facturile de telefonie, atunci când acestea vin supraîncărcate. Numele cetățenilor sunt cunoscute de cei care sună pentru că GDPR e foarte «respectată» și toate datele noastre de identificare ajung pe mâinile acestor escroci. Cred că este cel mai simplu dintre tipurile de înșelăciune. Stați să vedeți când o să înceapă să fie atacate și clonate datele medicale cu caracter personal“, a precizat avocatul, pentru DC NEWS.

„Când ni se spune că totul e confidențial, că e numai în scopuri legitime, în realitate este o minciună sfruntată cât casa. Ar trebui ca, printre altele, furnizorii de telefonie mobilă să fie dați în judecată și pe GDPR pentru că de la ei au plecat aceste scurgeri de date. În străinătate, pentru GDPR se dau niște amenzi extrem de mari care pot merge și la 4% din cifra de afaceri. Statul român e în bălării și de aceea nu a luat nicio măsură. Toată lumea să își facă dreptate singură în justiție și la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal“, a conchis avocatul Piperea.

Răspunsurile autorităților lasă de dorit

Odată ce am terminat cu operatorii, am decis să luăm legătura și cu autoritățile din România competente în această speță. Până la urmă, problema este una de interes public, chiar dacă serviciul de telefonie este unul privat. Am început cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, instituție căreia i-am lăsat un email cu întrebările anchetei noastre în legătură cu subiectul. De aici încă așteptăm un răspuns.

Ulterior, am încercat să vedem dacă Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) ne poate ajuta în legătură cu apelurile externe frauduloase, însă specialiștii din cadrul instituției nu se ocupă decât de securitate cibernetică.

ANCOM a venit cu un răspuns parțial și câteva soluții

Un ultim pas a fost Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Telecomunicații (ANCOM), instituție cu care am putut lua legătura direct prin departamentul de relații cu mass-media.

Aici, am reușit să port o discuție cu un reprezentant. „Nu este prima dată când se întâmplă această situație. Din câte știu, ANCOM nu prea are ce să facă în acest caz. Utilizatorii ar trebui să se adreseze operatorilor, se pot bloca anumite numere de telefon. Avem și sfaturi: dacă nu știți că așteptați un apel din țări exotice, nu apelați înapoi decât dacă știți că așteptați să fiți sunat”, ne-a transmis reprezentantul ANCOM.

În final, am trimis un email cu întrebările complete anchetei și la această instituție pentru niște răspunsuri mai punctuale. În acest moment încă așteptăm un răspuns.