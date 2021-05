'Românii au talent'. Ce va face Ana Maria Mărgean cu premiul de 120.000 de euro

Vineri seară, într-o finală spectaculoasă, Ana Maria Mărgean a câștigat marele trofeu 'Românii au talent'.

Ana Maria Mărgean, în vârstă de 11 ani, a impresionat-o pe Andra la preselecții și a primit un Golden Buzz, iar vineri seară, fetița-ventriloc a obținut premiul în valoare de 120.000 de euro și titlul de cel mai talentat concurent.

Ana Maria Mărgean a descoperit pe YouTube arta ventrilociei. Pe păpușa Lizzie, „colega” ei de scenă, a primit-o cadou anul trecut, iar preselecțiile de la „Românii au talent” au fost prima apariție pe scenă împreună.

'Nu am crezut că pot ajunge atât de departe. Am foarte mari emoții și nu mă pot opri din plâns. Este, cu siguranță, cea mai frumoasă zi din viața mea. Această experiență a însemnat totul pentru mine, am trăit fiecare clipă.', a declarat Ana Maria Mărgean la finalul serii.

Sâmbătă, a spus și ce va vrea să facă cu premiul

Sâmbătă dimineață, Ana Maria Mărgean a declarat că 'am avut foarte mari emoții. A fost foarte mult suspans, mai ales că au anunțat locurile de la 11 în jos, am avut de așteptat. Am fost copleșită de emoții, am avut foarte mari emoții. Când mi-am auzit numele nu-mi venea să cred, pur și simplu.'

Ana Maria Mărgean vrea să investească premiul de 120.000 de euro în educația sa muzicală, dat fiind faptul că ea cântă de la cinci ani. De asemenea, își dorește un 'cățel pufos'.

'Deocamdată mă bucur de acest moment frumos, am timp să mă gândesc la ce o să fac cu premiul, dar cu siguranță aș investi în educația mea muzicală și nu numai, și probabil ... să-mi iau un cățeluș, pentru că îmi doresc foarte tare un cățeluș. Îmi place foarte mult pomeranian, dar m-ar bucura și un cățeluș pufos care să stea cu mine toată ziua.', a mai spus Ana Maria Mărgean la Știrile ProTV.

Cu cine s-a luptat fetița-ventriloc pentru marele premiu

Finaliștii Românii au talent 2021:

Remi Martin

Filip Cioc

Art of Robots

Dean Bowman

MagiTot

Ana Maria Mărgean

Daria Batschi-Beleca

Duo Turkeev

GIM

Rareş Trufea

Narcisa Ungureanu

Locul doi a fost ocupat de GIM, iar locul trei de grupul Art of Robots.