„I-am spus foarte des lui Florin (n.r. Florin Cîțu, premierul României) că în zona de energie, mai ales energie verde, putem fi jucători uriași la nivel european. În zona de agricultură am fost grânarul Europei, putem alimenta cu hrană 80 de milioane de oameni, putem fi cheia pe dezvoltarea agriculturii”, a spus europarlamentarul Rareş Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL și șeful Delegației României în cadrul Grupului PPE din Parlamentul European, la emisiunea „Din culisele Europei”, realizată de către Claudia Ţapardel la DCNewsTV.

„De asemenea, foarte important: România are o șansă istorică, post-pandemie. Capacitățile de producție ale marilor corporații occidentale se află la 10.000 de km. A fost o problemă în alimentările Europei cu materiale. Ce au înțeles corporațiile? Că trebuie să-și reîntoarcă o parte din capacități în Europa. Unde?! Păi noi avem vechile platforme industriale care sunt legate la rețelele de gaz, de energie electrică, la rețelele de transport, care trebuie modernizate, calea ferată în special. Facem autostrăzi și relocăm. Aducem oamenii acasă”, a spus europarlamentarul.

„Avem nevoie de înțelegere, maturitate, echilibru, viziune și România va fi exact ce a fost!”, a conchis Rareș Bogdan.

All about EU by Claudia Țapardel. Rareș Bogdan, infomații din negocierile de la Bruxelles