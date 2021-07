România, preferată de japonezi pentru ASE și domeniul IT. Ovidiu Dranga: Putem să ne gândim la mastere într-o formulă de cotutelă

"Se pare că România este foarte atractivă pe zona educaţiei. Are oferte educaționale în domenii care au atras atenţia studenţilor japonezi. Este vorba despre zona tehnică, zona de management - ASE-ul. Acest interes japonez pentru sistemul educaţional românesc ne onorează şi sunt convins că voi avea oportunitatea să contribui direct la intensificarea contactului pe linie academică. Voi merge la Cluj pentru a avea câteva contacte cu conducerea câtorva instituţii de învăţământ de acolo pentru a-mi da seama ce pot face eu, ca ambasador, şi echipa mea de la Tokyo astfel încât aceste relaţii să producă efecte imediate nu doar în plan academic, ci şi în plan economic pentru că în anumite zone s-au creat deja hub-uri tehnico-științifice cu descărcare în zona de business. Putem să ne gândim, deja, la formule de master sau de alt nivel, într-o formulă de cotutelă România - Japonia. Sunt câteva facultăţi care au deschis un dialog în acest sens", a spus Ovidiu Dranga, în emisiunea Deferiți mass-media, de la DCNews TV.

"La ora actuală, imaginea României, în Japonia, este asociată cu digitalizarea. Poate că nu vă aşteptaţi la aşa ceva, dar este o realitate. Am aflat, de curând, că una dintre cele mai mari clădiri din Tokyo este clădirea UiPath, o firmă care are un proprietar din România, una dintre cele mai mari firme de IT din lume. Un motiv de mândrie pentru noi", a mai spus Ovidiu Dranga.

"Potențialul relației cu Japonia este uriaș"

De asemenea, ambasadorul României în Japonia a amintit și despre relațiile bune pe care țara noastră le are cu națiunea niponă, enumerând proiectele comune care sunt dezvoltate în prezent.

"Potențialul relației este uriaș, mai ales în zona economică. Am vizitat câteva obiective, câteva facilități de producție japoneze și am fost impresionat de faptul că Japonia a ales România pentru dezvoltarea unor facilități de producție de nivel mondial, în domenii de vârf și acest lucru va continua. Așa cum, probabil, Japonia va continua să se manifeste foarte activ în zona infrastructurii. Ştim cu toții că la Brăila se construiește unul dintre cele mai mari poduri din Europa”, a declarat Ovidiu Dranga, în cadrul emisiunii „Deferiți mass-media”.