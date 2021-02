De fapt, turneul final al micilor fotbaliști, care era programat pentru perioada 30 iunie - 13 iulie 2021, și la care ar fi fost prezente 8 reprezentative, nu se va mai disputa deloc. Măsura a fost luată de UEFA din cauza pandemiei.

The #UEFAExCo today cancelled the 2021 UEFA Women’s and Men’s Under-19 Championships due to the Covid-19 pandemic and its effects on the staging of competitions.



