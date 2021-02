România a bătut Germania la scor de neprezentare într-un meci de pregătire pentru eEURO 2021

Naționala de e-fotbal a României va debuta în preliminariile eEURO 2021, competiție care se joacă în PES 2021, la finalul lunii martie. Până atunci, tricolorii au câștigat joi seara un meci amical împotriva Germaniei. În această confruntare, România a fost reprezentată de doi jucători, Adrian Urmă și Andrei Poenaru, în timp ce pentru Germania au evoluat Mike Linden, Mehrab Esmailian, Pejam Zeinali. Linden și Esmailian sunt coechipieri cu Adrian Urmă în echipa de jucători profesioniști a lui Schalke 04, transmite Federaţia Română de Fotbal.

Iată rezultatele celor 3 partide, toate câștigate de jucătorii noștri:

Meciul 1: Urmă vs Zeinali 2-1

Meciul 2: Poenaru vs Linden 2-0

Meciul 3 (dublu): Urmă/Poenaru vs Linden/Esmailian 2-1

Duelurile din preliminariile eEURO 2021 se vor disputa în două etape, prima este programată în 29 martie, iar cea de-a doua în 26 aprilie. România face parte dintr-o grupă alături de Luxemburg, Slovacia, Ungaria, Liechtenstein și Gibraltar. Doar prima clasată se califică direct la turneul final programat în iulie, la Londra. Echipele de pe locul secund vor avea șansa unui play-off pentru a merge totuși la eEURO.

La prima ediție eEURO, anul trecut, România a fost învinsă de Serbia în faza semifinalelor, transmite FRF.