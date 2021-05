Robert Glinţă, medalie de AUR la Campionatul European de Înot, în proba de 100 de metri spate

Glinţă, calificat la JO de la Tokyo în proba de 100 m spate, a obţinut a doua sa medalie la Europenele de la Budapesta, după argintul de la 50 m spate.



Robert Andrei Glinţă a stabilit joi şi un nou record naţional al probei de 100 m spate, după ce îl doborâse în serii (53 sec 26/100) şi semifinale (52 sec 97/100). Vechea performanţă îi aparţinea tot lui Glinţă, din 27 mai 2018 (53 sec 32/100).



Este prima medalie cucerită de România la un Campionat European de nataţie pentru seniori, în probele masculine, şi cea dintâi după o pauză de 17 ani - ultima realizare fiind reuşită de Camelia Potec în 2004, la Madrid, în proba de 200 m liber, potrivit Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.



Spaniolul Hugo Gonzalez de Oliveira a obţinut medalia de argint, cu timpul de 52 sec 90/100, iar grecul Apostolos Christou a luat bronzul, cu 52 sec 97/100.

Camelia Potec, condiţia ca să avem mai mulţi înotători la Olimpiadă

"Dacă aveam mai multe bazine clar că am fi avut mai mulţi sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice aşa cum sunt acum Robert Glinţă şi Daniel Martin. Ăsta este viitorul. Dacă vrem să avem sportivi mai mulţi, trebuie să avem mai multe baze sportive. Cred că în urma dezbaterii de azi avem mai multe şanse să nu schimbăm nimic, dar datoria noastră e să spunem lucrurilor pe nume. Însă sperăm, pentru că de aceea am rămas în România, în sport, ca să încercăm să schimbăm şi să ajutăm cu ceea ce putem. Eu am discutat ca preşedintă de federaţie cu ministrul Tineretului şi Sportului, aşa cum am discutat cu toţi dinainte. Am vorbit despre buget înainte să trimitem cererile de finanţare, a vrut să ştie mai multe despre problemele cu care ne confruntăm. Apoi am trimis cererea de finanţare şi am primit o sumă. Nu discut cum e suma faţă de ceea ce noi am cerut şi despre care am discutat la început... suma e foarte, foarte mică, nici nu ne comparăm cu alte ţări. Încercăm să facem cât putem cu aceşti bani, dar cu siguranţă nu este nici 30% din ceea ce am avea nevoie", a spus Potec după o dezbatere la care a participat în Senatul României.