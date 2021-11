Simbolistică specială a zilei de 21 noiembrie. Robert Cazanciuc: "În urmă cu 30 de ani se adopta Constituția României. Azi s-au încheiat negocierile pentru un nou guvern"

Robert Cazanciuc speră ca încheierea negocierilor pentru un nou guvern să fie de bun augur pentru românii care și-au pus speranța într-o viață mai bună. Fostul ministru al Justiției amintește că data de 21 noiembrie are o simbolistică aparte.

"În urmă cu exact 30 de ani, la 21 noiembrie 1991, Adunarea Constituantă adopta Constituția României. Astăzi s-au încheiat negocierile dintre PSD, PNL și UDMR pentru formarea noului guvern. Nădăjduiesc că simbolistica acestei zile va fi de bun augur pentru noua coaliție ce va prelua conducerea țării cu gândul ca românii să trăiască mai bine în țara lor.Imaginea este o privire asupra capitalei de la balconul sălii în care au avut loc negocierile," a scris Robert Cazanciuc pe Facebook.

Negocierile pentru noul Guvern au fost încheiate astăzi. Se vor înființa două noi ministere

Negocierile pentru formarea unei noi coaliții de guvernare au fost finalizate astăzi. Guvernul va avea două ministere noi - unul în zona economică, pentru turism şi antreprenoriat, şi unul pe zona socială, pentru familie şi tineret, a declarat, duminică, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.



"Mâine mergem la consultări la preşedinte, la ora 12,00, spunând că avem program de guvernare, avem structura Guvernului cu două ministere nou-înfiinţate şi avem acordul politic pentru funcţionarea coaliţiei. Deci, totul este pregătit: majoritatea, program de guvernare, structură de Guvern, pentru a exista un Guvern începând de joi", a afirmat Kelemen Hunor, la finalul unei noi runde de negocieri pentru alcătuirea Executivului.



El a explicat că Ministerul Familiei şi tineretului va fi înfiinţat având în vedere problemele demografice cu care se confruntă România, pentru care trebuie găsite politici publice eficiente.

Nicolae Ciucă: Coaliția "PSD-PNL-UDMR" va avea o propunere unică de premier

Ministrul interimar al Apărării, Nicolae Ciucă, a informat, la finalul unei noi runde de negocieri pentru formarea Guvernului, că PNL, PSD şi UDMR au convenit duminică asupra unei propuneri unice de premier.



"Am finalizat toate activităţile care vizau formarea Guvernului. Suntem în măsură să mergem luni cu o propunere de premier. Am convenit să avem o propunere unică de premier. Am lucrat cele două variante, atât cu o formulă premier PSD, cât şi una PNL. Urmează până mâine dimineaţă să stabilim şi să avem o formulă unică", a precizat, la Palatul Parlamentului, Ciucă, propus de liberali pentru mandatul de prim-ministru.



El a menţionat că ministerele Transporturilor şi Finanţelor, precum şi secretarul general al Guvernului revin, în principiu, partidului care nu va da premierului.



"Mâine vom prezenta în fiecare partid, în forurile partidelor, cele două formule şi urmează să se decidă formula unică", a explicat Nicolae Ciucă.