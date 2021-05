Ringo Dămureanu (AUR), percheziționat și umilit la granița României: Au căutat nenumărate metode ca să mă șicaneze

"Eu sunt membru al grupului de prietenie România-Serbia și tocmai din aceste motive cred că trebuie privită cu maximă atenție ceea ce se întâmplă acolo. Două vămi din Porțile de Fier 1 și Porțile de Fier 2, atât Poliția de frontieră, cât și vama au căutat nenumărate metode ca să mă șicaneze, să nu-mi dea voie să intru, cer test COVID, deși pentru posesorii de pașapoarte diplomatice, acest lucru nu se cere. Nu mi s-a cerut nicioadată până în urmă cu două săptămâni, când am mers cu președintele partidului George Simion. Nici atunci nu mi s-a cerut, dar după această vizită s-a început să se ceară test COVID, tot felul de șicane, iar după ce am spus că voi ieși prin Bulgaria, au cerut să-mi deschidă portbagajul, aveam niște cărți, pentru că astăzi (n.r. - 30 mai) este Ziua Românilor de pretutindeni. Pentru că am vrut să mă întâlnesc cu acești români uitați de România de 200 de ani, am avut la mine câteva cărți. Eu am avut vreo 50-60 de cărți, nu făceam trafic de cărți.", a precizat Ringo Dămureanu în direct, la Realitatea Plus.